Manuel Gallardo, ex presidente de la juventud de la Democracia Cristiana, aseguró en El Primer Café que "si llega algún liderazgo de extrema izquierda a segunda vuelta, puede que el triunfo de la derecha sea incluso mayor al que tuvo Sebastián Piñera por sobre Alejandro Guillier". Por eso, estimó que si su pacto quiere evitar que se disparen las opciones de Daniel Jadue (PC), Gabriel Boric (CS) o Pamela Jiles (PH), "fortalecer como primer núcleo la Unidad Constituyente es el camino". En ese sentido, el candidato a la Convención Constitucional defendió que la Falange se negara a ir a una primaria presidencial con los comunistas: "Cada vez que uno escucha a Daniel Jadue, nunca le pega a la derecha, sino que a los gobiernos 'neoliberales' -como el alcalde se refiere a las administraciones de la ex Concertación- (...) sabemos que ahí no nos quieren".

