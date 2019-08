Montes suma a Monsalve y Narváez a la carrera presidencial PS

El senador Carlos Montes sumó a la lista de presidenciables del Partido Socialista al diputado Manuel Monsalve, a la ex vocera de Gobierno Paula Narváez y al rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle.

"Aplaudo la candidatura de Óscar Landerretche; me parece muy bien que entre a mirar con otra mirada... Me encantaría ver a otras personas como candidatos, me encantaría ver a Manuel Monsalve, Paula Narváez o al rector de la Universidad de Valparaíso", dijo Montes en Radio Infinita.

El legislador incluyó así -para la carrera en la que ya están instalados José Miguel Insulza y Máximo Pacheco- al jefe de la bancada de diputados del PS y a la ex ministra vocera de Michelle Bachelet, cuya opción recoge incluso un grupo público en Facebook.

Montes insistió en que se debe "abrir el espectro" de candidatos, porque "en esta ocasión no hay una Bachelet, no hay un Lagos, no hay un candidato preestablecido con una gran popularidad".

En dicho contexto, "cualquier candidato va a ser producto de una decisión racional, colectiva, de una decisión política que hay que producirla entre todos", y no habrá un candidato "autodefinido", porque no cualquiera podrá hacer la carrera solo y que necesitará de un respaldo programático, planteó.