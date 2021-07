Parlamentarios PPD hacen gestos a Provoste y se desmarcan de Narváez

A días de que probablemente la presidenta del Senado, Yasna Provoste, anuncie su intención de sumarse a la carrera a La Moneda, hay parlamentarios del Partido por la Democracia (PPD) que hacen gestos hacia la eventual abanderada de la Democracia Cristiana (DC).

Este miércoles Provoste almorzó con la bancada de diputados de la DC, encuentro en el cual -según legisladores falangistas- les confirmó que el viernes, luego de que realice la Cuenta Pública del Senado, aceptará de manera formal competir en la carrera presidencia. Asimismo, ha pedido levantarse como una opción no partidaria, sino ciudadana, y solicita tener independencia para actuar mediante un "camino de escucha".

"Es muy importante, nosotros lo hemos señalado, estamos en un proceso de escucha muy activa, de escucha a la ciudadanía, distintas organizaciones, conversando con comunidades indígenas, comunidades agrícolas, gobernadores regionales, alcaldes, alcaldesas, de eso se trata. Hoy el cómo podemos escuchar, acoger y tomar las mejores decisiones pensando siempre en el país y en la unidad de la centroizquierda", sostuvo Provoste.

Luego del almuerzo, pasó a saludar al comité del PPD, cuya oficina físicamente está al lado, en el edificio de la Cámara Baja, donde conversaron largo y tendido, en un encuentro que incluso dejó fotografías.

El diputado Raúl Soto, jefe de la bancada PPD, comentó que el escenario cambió tras las primarias legales del domingo, por lo que ahora hay que mirar quién es el nombre más competitivo, aun cuando él y otros diputados aseguran estar a favor de un mecanismo democrático ciudadano para determinar a la abanderada o al abanderado de la Unidad Constituyente.

"Hay que ver, a partir del día sábado, con todas las cartas sobre la mesa, quiénes son las personas más competitivas y a partir construir un proyecto que espero sea colectivo y con todos los partidos de Unidad Constituyente", dijo Soto, ex DC.

Institucionalmente el PPD apoya la candidatura de la PS Paula Narváez, quien también cuenta con el respaldo del Partido Liberal y la plataforma Nuevo Trato.

Tras la conversación de hoy, no obstante, la diputada PPD Andrea Parra dijo haber reflexionado sobre a quién apoyar, apuntando a que "acercamientos" de Narváez con el Frente Amplio, como la once que hace algunas semanas tuvo la socialista con Gabriel Boric, hoy nominado de Apruebo Dignidad, la hicieron dudar.

"En su momento acepté invitación de Paula Narváez a colaborar en su campaña. Pero múltiples gestos al candidato del FA me hicieron entrar en reflexión pues tengo claro mi domicilio político. Hoy pienso que Yasna Provoste es la mejor exponente del proyecto de Unidad Constituyente", afirmó Parra en redes sociales, mediante un tuit que acompañó justamente de una foto de Narváez con Boric.

Asimismo, el senador pepedé Jaime Quintana, otrora timonel del partido, ya había manifestado en mayo su cercanía hacia la opción de Provoste, en medio de la entonces fallida inscripción de primarias legales de la Unidad Constituyente.

Posición que hoy reafirmó en radio Pauta: "He sido siempre transparente en apoyar a Yasna Provoste", subrayó, asegurando incluso que "muchos en el PPD y el PS dicen estar con Paula, pero en los hechos apoyan a Yasna".

"Creo que su liderazgo es absolutamente convocante y necesario para estos tiempos, sin quitarle méritos a los demás", enfatizó Quintana.

DIRECTIVA PPD REAFIRMA APOYO A NARVÁEZ

Sin embargo, la Mesa Directiva Nacional del PPD, liderada por el timonel Heraldo Muñoz quien hace dos meses depuso su aspiración presidencial en favor de Narváez, reafirmó su apoyo a la carta socialista, fundado "en el propósito estratégico de articular las fuerzas progresistas para el futuro de transformaciones que demanda el país", a la vez que recalcó la necesidad de que el sector "defina un mecanismo democrático para la candidatura presidencial unitaria de nuestro espacio político".

"Somos parte de una fuerza de centroizquierda decisiva para gobernar el país y tenemos potentes figuras que la pueden encabezar. Junto a Paula Narváez, también están Yasna Provoste y Carlos Maldonado. A nuestro juicio, el mejor camino para resolver las legítimas opciones presidenciales es alguna modalidad de primaria, en que la ciudadanía se pronuncie. El momento democrático que vive el país así lo exige", complementó la tienda mediante una declaración público.

Y en ese marco, aludiendo a los acercamientos de sus parlamentarios hacia Provoste, la mesa pepedé cosnideró que "los gestos de fraternidad personal y política, propios entre fuerzas que hemos hecho una trayectoria común, no deben interpretarse como una alteración de nuestros acuerdos y compromisos".

NARVÁEZ INSISTE EN PRIMARIA CIUDADANA

Estos pronunciamientos tuvieron lugar mientras Narváez sigue de gira, y hoy desde la Región de Coquimbo insistió en la tesis de que la definición del bloque no puede ser entre cuatro paredes, sino que debe corresponder a una decisión colectiva y ciudadana.

"Creemos que la opción es una primaria que permita la elección de una persona, esa es la postura que tenemos, de carácter colectiva, que todos los actores de este sector estamos empujando. Esperamos que la Democracia Cristiana se sume, hemos hecho una invitación fraterna para que eso ocurra, hay varias voces DC que han señalado aquello", expresó la abanderada socialista, aunque antes de la reunión Provoste-PPD.

En una nueva reunión entre dirigentes del sector durante la última jornada se presentaron fórumulas para una primaria online, que estaría en condiciones de implementarse en tres semanas, poco antes de la fecha para la inscripción de las candidaturas presidenciales, el 23 de agosto.

Pero en la DC hay voces que insisten que no hay cómo evitar que ese mecanismo, por ejemplo, sea infiltrado por militantes de otros partidos, lo que desvirtuaría el resultado. Y Jorge Pizarro, vicepresidente del Senado y uno de los más cercanos a Provoste, apuntó que si el bloque desiste de recurrir a las urnas, lo mejor para ellos sería ir directamente a la primera vuelta de noviembre.

"Se requiere generosidad para construir esa unidad y sentido de realismo político, la situación es muy compleja, los partidos no tienen hoy capacidad de conducir ni de liderar el proceso, eso viene desde la ciudadanía, entonces uno dice: 'bueno, si no son capaces una vez más de buscar lo que sea mejor para ofrecerle una alternativa real de Gobierno al país, y se insiste en que son los ciudadanos lo que tienen que decidir', no va a quedar otra cosa que pensar en ir a primera vuelta y que decidan los ciudadanos", expuso.