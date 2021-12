Partido de la Gente prepara acciones legales por reportaje sobre presunto financiamiento irregular

El Partido de la Gente descartó que los aportes solicitados por los directivos a sus adherentes, y que luego terminaron en cuentas corrientes de personas naturales, representen irregularidad alguna, al tiempo que calificaron como "malintencionado" el reportaje de Ciper Chile que dio a conocer la investigación del Servicio Electoral.

En su publicación, el medio advirtió de la existencia de aproximadamente cuatro cuentas bancarias de dirigentes del partido fundado por Franco Parisi, las que fueron divulgadas en redes sociales para acumular depósitos de sus simpatizantes.

Cabe recordar que cuando alguien es candidato a un cargo público, el Servel le abre una cuenta en el Banco Estado para que todos los dineros pasen por allí y no vayan a cuentas personales.

Partido de la Gente rechaza tajantemente nota malintencionada de Ciper Chile, que busca poner en duda costos de campaña, que han sido transparentes, legales y que se rendirán conforme a la LEY. Nada que ocultar, nada que temer. — Partido de la Gente Chile Oficial (@ChilePDGcl) December 8, 2021

A pesar de abrirse a la investigación del ente electoral, desde la colectividad advierten que iniciarán acciones legales por el reportaje de Ciper Chile.

"Me parece excelente que el Servel haga este trabajo, y me parece espectacular si es que hace una auditoría a todos los partidos políticos en base a los aportes y rendiciones. No tenemos ningún problema en que nos auditen, no tenemos ninguna ilegalidad", comentó su diputado electo Rubén Oyarzo.

"Por lo de Ciper, siento que es un reportaje malintencionado, con un título malintencionado, diciendo 'el partido de Parisi', siendo que nosotros somos un colectivo de más de 50.000 personas. Somos el Partido de la Gente, y no el partido de Parisi", insistió el futuro parlamentario.