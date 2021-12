Boric ante investigación contra partido de Parisi: El financiamiento irregular de la política es inaceptable

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a la investigación periodística de Ciper Chile contra el Partido de la Gente, luego de la recolección de fondos en cuentas personales de dirigentes de la colectividad.

Diversos militantes del PDG denuncian que, hasta el momento, no ha habido una rendición de cuenta apropiada de los gastos realizados en campaña.

"Respecto a la investigación de la cual dio cuenta Ciper ayer y que, entiendo, el Servel confirmó, yo tengo la convicción de que en estas cosas hay que tener un solo estándar, sea quien sea que cometa los delitos... Si es alguien de nuestras filas o si es alguien de otra. En eso yo no voy a hacer diferenciación", fustigó el candidato.

"Me parece que acá tenemos que actuar con total transparencia", indicó Boric: "El financiamiento irregular de la política o el mal uso de recursos públicos es inaceptable venga de donde venga... En eso no voy a cambiar mi posición en función ni de votos, ni de quién sea el candidato, ni de quién sea el afectado".

Consultado sobre su eventual presencia en el programa "Bad Boys" de Franco Parisi el candidato planteó que "hemos ido conociendo cada día diferentes antecedentes (...) Uno tiene el deber de escuchar a las diferentes candidaturas, a las diferentes propuestas; pero a la vez eso no se puede hacer relativizando, como hizo el otro candidato José Antonio Kast, la importancia de una deuda de (pensión de) alimentos cuando decía 'esto hay que aclararlo', no: acá no hay nada que aclarar, hay una sentencia judicial y las sentencias se cumplen".

"Estamos evaluando con nuestro equipo a partir de informaciones que han salido en diferentes medios respecto a eventuales reuniones y, prontamente, vamos a dar una resolución", cerró.

"HAY IRREGULARIDADES POR TODOS LADOS"

El diputado y senador electo Esteban Velásquez (PRVS) emplazó al Partido de la Gente por haberles pedido aportes de campaña en cuentas particulares a sus militantes.

"No es posible que se haya invitado a depositar, a transferir, a cuentas personales aportes electorales. No puede ser que el presidente del PDG en su cuenta individual haya recibido dinero para financiar al partido, financiar campañas", indició Velásquez.

"Lo mismo... Los recursos del Servel para fines electorales, que son platas públicas, vayan a una empresa que cuyo dueño de esa empresa es militante del PDG, es candidato a senador, o sea irregularidades por todos lados. Tiene que investigarse", agregó.

RENOVADO PROGRAMA ECONÓMICO

Gabriel Boric, además, comentó parte de lo que será su renovado programa económico de Gobierno, que será presentado a través de redes sociales durante esta jornada.

La carta presidencial, que incorporó ideas de los ex candidatos Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami, puso énfasis en la reactivación económica de las pymes y el desafío de superar el estancamiento productivo del país que, según él indicó, lleva 10 años en la misma situación.

En este contexto, la diputada Karol Cariola (PC) fue enfática en señalar que Gabriel Boric no solo gobernará para el Partido Comunista, luego de que hace algunas semanas tanto Daniel Jadue como Guillermo Teillier llamaran al candidato de Apruebo Dignidad a "respetar el programa".

"Nosotros no pretendemos que Gabriel Boric gobierne para las comunistas o los comunistas solamente, queremos que gobierne para todos los chilenos y chilenas, eso ha implicado abrir las puertas de nuestro trabajo, de nuestro programa, de nuestro comando", indicó.

"En el programa lo que hicimos fue incorporar las buenas ideas: Quién podría negarse a las buenas ideas, quién podría negarse a aquellos elementos hoy día. Gabriel Boric lo mencionó... Recogió algunas medidas para las pymes de las que había propuesto Yasna Provoste (DC) y Marco Enríquez-Ominami (PRO)", enfatizó la parlamentaria.