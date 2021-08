Provoste: "El próximo Gobierno no puede llegar a experimentar ni cambiar de un gerente a otro"

La actual líder del Senado y militante de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, aceptó este sábado por la noche la nominación de la centroizquierda para la primera vuelta de los comicios presidenciales del próximo 21 de noviembre, tras vencer con comodidad a la socialista Paula Narváez y al radical Carlos Maldonado en la consulta ciudadana del pacto Unidad Constituyente.

Rodeada de su familia y en medio de una fuerte ovación en la plaza de la ciudad nortina de Vallenar, donde nació hace 51 años, la flamante aspirante de la ex Concertación para suceder al actual Mandatario de derechas Sebastián Piñera advirtió, en una clara alusión a los bloques Apruebo Dignidad (Partido Comunista-Frente Amplio) y Chile Vamos (oficialismo), que "el próximo Gobierno no puede llegar a experimentar, a hacer ensayo y error, ni cambiar de un gerente a otro, de un Sebastián a otro...".

"Nuestra candidatura es su candidatura. Hoy día nosotros estamos en este camino y hemos logrado superar un conjunto de obstáculos porque sabemos que no hay nada más importante que Chile, y por eso estamos acá: Chile tiene que ser siempre lo más importante para todos y todas", exclamó, enfatizando en que su compromiso es "con el Chile real".

Según el segundo cómputo de la jornada, con el 70,2% de las mesas escrutadas de un total de 1.287 y 93.899 votos validamente emitidos, Provoste obtiene un 60,5% de los sufragios frente al 27% de la ex seremi y ex ministra Narváez, carta del PS, PPD, Nuevo Trato y Partido Liberal, y el 12,4% del ex subsecretario y ex ministro Maldonado, presidente del PR.

La Unidad Constituyente era el único gran bloque político que faltaba por zanjar una carta presidencial, luego de quedar fuera de las primarias legales del 18 de julio por falta de acuerdo con otras fuerzas.

De esta forma, a diferencia de los comicios del mes pasado, el de hoy fue un proceso "convencional", es decir, no fue organizado por el Servicio Electoral, y estuvo encabezado por una Comisión Nacional Organizadora integrada por 12 militantes de los partidos involucrados: la DC, el PS, el PR, el PL, Ciudadanos, el PPD y el movimiento Nuevo Trato.

"Nuestros agradecimientos a Paula y a Carlos. Hoy día tenemos que ser capaces de trabajar con mucha unidad por el bien de nuestro país. Nuestro país no puede pensar, a partir de lo que estamos viviendo, que el próximo Gobierno va a llegar a experimentar, a hacer ensayo y error", expresó Provoste.

"Desde Vallenar, inicio ahora como candidata de Unidad Constituyente el trabajo como candidata presidencial. Todos juntos trabajemos por un mejor destino para nuestra patria. ¡Viva Chile! ¡Viva Atacama!", reafirmó la falangista.

"EN ESTA TAREA ESTAREMOS TODOS LOS CHILENOS QUE QUEREMOS TRANSFORMAR, PERO EN PAZ"

En su discurso, la presidenciable de Unidad Constituyente exhortó a la centroizquierda a "ser capaces de ofrecer un mejor destino a nuestro país y en esa tarea estaremos todos los chilenos y chilenas que queremos transformar, pero en paz; que queremos avanzar con los cambios que nuestro país requiere, pero con gobernabilidad. Esa es la invitación, ese es el trabajo y ese es el testimonio que queremos dar".

Además, de dedicar palabras a cada una de las colectividades que formaron parte de la consulta y resaltar también a los independientes que se sintieron convocados a participar del proceso, Provoste envió un especial mensaje a su partido, la DC.

"Agradecer muy especialmente a mis camaradas que han trabajado enormemente junto a tantos independientes, quiero agradecer a través de Carmen Frei el esfuerzo movilizador de una DC que cree en la unidad de la centroizquierda, que nunca por cierto debió haber abandonado este camino de seguir adelante en lo que ha sido la promoción popular, la sindicalización campesina, la reforma agraria, la lucha por la tierra y el agua para aquellas personas que la trabajan", reinvidincó la presidenciable.

"CHILE SERÁ UN ESTADO PLURINACIONAL"

"En el día de hoy muchos se preguntan por qué me quedé en Vallenar y no hice lo que hacen muchos que votan en su región y luego vuelven a Santiago. ¡Porque soy de acá!", manifestó, añadiendo que "porque además la señal muy clara que queremos decir es que vamos a abrir La Moneda a este Chile, a este Chile de verdad, al Chile de las regiones, al Chile de las comunidades, al Chile que vive en el mundo rural".

"Ese es nuestro compromiso, es que avancemos decididamente a hacer de nuestro país uno que deje de lado las exclusiones, que trate de manera digna a nuestros adultos mayores, que se comprometa con ellos a través de pensiones dignas y reconozca su experiencia. Acompañar a niños y niñas garantizar que son sujetos de derecho y que el estado se pone al lado de ellos", aseguró.

Asimismo, hizo un reconocimiento a "nuestras primeras naciones de la cuales orgullosamente pertenezco". En esa línea, garantizó que "Chile será un Estado plurinacional".

DE MINISTRA A CANDIDATA PRESIDENCIAL

Yasna Provoste (Vallenar, 1969) confirmó el 23 de julio pasado su candidatura presidencial, un anuncio que era esperado dentro de la carrera a La Moneda.

De ascendencia indígena diaguita, Provoste, profesora de Educación Física, fue ministra de Planificación durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) y titular de Educación durante el primer mandato de Michelle Bachelet (2006-2010).

Estuvo al frente del Mineduc durante dos años, en los que enfrentó una gran ola de protestas estudiantiles en 2006, hasta que en 2008 fue destituida por supuestas irregularidades en subvenciones escolares denunciadas por la derecha, especialmente en la Seremi Metropolitana bajo su mandato.

Su remoción, consecuencia directa de una acusación constitucional aprobada en su contra, le significó Provoste estar imposibilitada de ejercer cargos públicos durante cinco años, pero retornó en 2013 como diputada representando al Distrito 6, llegando al Congreso con la primera mayoría de su zona.

Desde 2017 es senadora por la Región de Atacama y, a partir de marzo pasado, máxima autoridad de la Cámara Alta.