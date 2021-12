El ex candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, confirmó este martes su apoyo a José Antonio Kast (Partido Republicano), el abanderado del oficialismo, de cara a la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre, en la que el ex diputado y ex gremialista se enfrentará a la carta de la oposición, Gabriel Boric (Convergencia Social). "Lo apoyo más que nada porque lo conozco como persona, sé de su vocación de servicio público, de su pasión por los más vulnerables, su fuerza y su coraje para defender ideas que por mucho tiempo han sido impopulares", expresó el ex alcalde de Las Condes en un video grabado desde España, donde está radicado como profesor en una universidad.

