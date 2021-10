En El Primer Café de Cooperativa, el secretario general de la Democracia Cristiana, David Morales, lamentó el apoyo de la nieta del ex Presidente Salvador Allende, Maya Fernández, al candidato de Apruebo Dignidad, en desmedro de la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste. Sin embargo, "me quedo con las palabras de muchos socialistas, pero en particular, y creo que de manera mucho más simbólica, de la senadora Isabel Allende", correligionaria y tía de Fernández, quien aseguró que Provoste "es quien mejor encarna el proceso de transformaciones sociales". De hecho, descartó que la decisión de la diputada produzca "una estampida de figuras del Partido Socialista que apoyan a Gabriel Boric".

