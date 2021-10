Sichel insiste en su defensa: Se hacen denuncias irresponsables, sin fundamento

En marco de las acusaciones sobre el financiamiento de su campaña a diputado el 2009, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, volvió a defenderse ante las "denuncias irresponsables".

Durante este jueves, el ex ministro indicó que "yo ratifico todo lo que ha dicho Juan José Santa Cruz, miren el caso de corrupción que había en Junaeb y que justo cayeron del partido con eso, vean los nombres. Terminemos el discurso maniqueo, yo ratifico lo que se ha dicho, voy a seguir diciéndolo, sería bueno que en general empecemos a ver las cosas en serio en Chile".

"Aquí se hacen denuncias irresponsables, sin fundamentos y lo que se transforma esto es finalmente en una persecución de la gente que sale adelante trabajando y de la gente que no ha trabajado del Estado, que sus familiares no le trabajan al Estado", sostuvo el ex presidente de BancoEstado.

Sichel añadió que "le digo a los otros candidatos presidenciales, a Yasna Provoste y a Gabriel Boric, yo no tengo ningún familiar y nunca un familiar mío ha trabajado en el Estado, si me pueden decir lo mismo mañana en ese debate".

Desde el comando de Yasna Provoste, el diputado Víctor Torres (DC) aseveró que "esto no es un tema de algún enfrentamiento como parte de alguna estrategia con algún candidato presidencial, o eventualmente incluso con el señor Sichel. Es el candidato Sebastián Sichel el que le debe explicaciones a Chile, y es un asunto de él si quiere darlas o no, o si quiere seguir culpando a otros de sus propias acciones".

"Obviamente mañana en el debate de la Archi van a ser las propuestas que esperemos primen, y también de aquí en adelante que cada candidatura sincere qué es lo que le ofrece a Chile", agregó.

La carta presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, manifestó que "hoy día se ve que transversalmente la política chilena tuvo financiamiento ilegal, se cometían delitos, y además, las empresas dictaban leyes, y el candidato Sichel y la Democracia Cristiana eran parte de eso también. Esto es transversal".

"Haría el llamado a no desligar las responsabilidades ni acusar conspiraciones: escuché que el candidato Sichel culpaba hasta a una conspiración de la izquierda y la Democracia Cristiana. Hágase responsable de sus propios actos, de eso también se trata ser Presidente de la República".

Seis de los siete candidatos presidenciales participarán en el debate radial Archi, fijado para las 08:00 horas de este viernes.