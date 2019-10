Vidal pide unidad de toda la oposición, Frente Amplio incluido, para futuras presidenciales

El ex ministro Francisco Vidal (PPD) afirmó en El Diario de Cooperativa que necesitarán de toda la oposición, incluyendo el Frente Amplio, para hacer frente a la futura elección presidencial y ganarle a la derecha.

"Es más dramático. Hoy somos cuatro oposiciones. La Democracia Cristiana una, la Convergencia Progresista (PS-PPD-PR) dos, la Unidad por el Cambio (PC-PRO-FRVS) tres y el Frente Amplio. Esas cuatro oposiciones en la Cámara de Diputados representamos el 62 por ciento de los votos", indicó.

Por ello, Vidal planteó: "propuestas primero y después candidaturas, obvio", y que lo que tienen que hacer es, "primero, la unidad de las tres izquierdas, nos ponemos de acuerdo política, programática y electoralmente".

"Beatriz Sánchez es la candidata natural del Frente Amplio, lo importante es no cometer los errores de las elecciones presidenciales anteriores, que al no ir a una primaria y (no) tener uno o una candidata única se produce la dispersión en la segunda vuelta", recordó.

"Es imprescindible -enfatizó Vidal-, lo que demanda la gente progresista, de izquierda, de frente izquierda, falangistas democratacristianos, es unidad. No sólo unidad electoral".

"¿Y cuál es la base para construir una unidad de toda la oposición? Seguir el sendero que nos abrió la Concertación en su momento y (Michelle) Bachelet en su momento: construir una sociedad más justa", aseveró el ex secretario de Estado.

"No estoy disponible para gobernador regional"

En la conversación con Cooperativa, Vidal descartó de plano una eventual candidatura a gobernador regional debido a las actuales condiciones de la ley.

"El tema de la gobernación, con la ley actual, no estoy disponible", aseveró.

Además, pese a que el timonel PPD, Heraldo Muñoz, valoró la decisión de Vidal al perfilarse como una posible carta presidencial para el partido, el propio ex ministro evitó confirmar una candidatura.

"Hoy, la ex Nueva Mayoría tiene 11 candidatos disponibles para la presidencial. En mi partido con Heraldo Muñoz, (Ricardo) Lagos Weber, Felipe Harboe y Jorge Tarud", indicó

Si bien recalcó que "hay que ser leal con mis cuatro compañeros de partido", reconoció que "si ninguno de mi equipo prende, uno está disponible".