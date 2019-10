El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, valoró la decisión de Francisco Vidal al perfilarse como una posible carta presidencial para el partido, aunque planteó que es muy pronto para tratar ese tema.

El también aspirante al puesto comentó que "me parece muy bien, que florezcan mil flores, así es que si Francisco Vidal se siente llamado a expresar su disponibilidad para una candidatura presidencial, bienvenido".

"Yo tengo una sola aspiración, que nos vaya bien en las elecciones municipales y de gobernadores regionales y lo he dicho reiteradamente, que el tema de la candidatura presidencial no es una materia que esté hoy día sobre la mesa", dijo el ex canciller.

De acuerdo a la última encuesta Cadem, Muñoz tiene un 54 por ciento de apoyo, mientras que Vidal tiene un 51 por ciento, por sobre el otro presidenciable de la colectividad, el senador Ricardo Lagos Weber, que solamente marcó un 39 por ciento.