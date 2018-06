Ministro Monckeberg: "A RN no le corresponde protagonizar peleas chicas"

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, llamó a su partido, Renovación Nacional, a ser protagonista para que el Gobierno sea "exitoso" y no a meterse en "peleas chicas", como las críticas surgidas al interior de Chile Vamos por la instalación de la Administración.

Los principales cuestionamientos han sido desde RN, como que "al Gobierno le falta cultura de coalición y no entiende la cultura de coalición", según el presidente de la colectividad, Mario Desbordes; o por la polémica previa del senador Francisco Chahuán, quien fustigó la lenta instalación del Gobierno e incluso pidió "echar a patadas" a la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, dichos por los cual tuvo que ofrecer disculpas.

Ante ello, el ministro Monckeberg dijo -en entrevista con La Tercera- que "las críticas de algunos dirigentes de RN no representan a la gran mayoría del partido" y "no entienden la realidad", no obstante, espera "que corrijan y enmienden" sus dichos.

"RN es el partido más importante del Gobierno", aseguró, por lo cual -subraya- "no le queda bien ni le corresponde ser el protagonista de las peleas chicas y de las críticas sin fundamentos".

A juicio del secretario de Estado, la misión de su partido es "ser el protagonista de que el Gobierno sea exitoso (...) estamos llamados a ser protagonistas del gran cambio que el Presidente encabeza para la segunda transición", hacia el desarrollo.

Apunta que "todos los partidos tenemos la responsabilidad, pero sin duda, mi partido, RN, por ser el partido más importante de la coalición, tiene una responsabilidad mayor, no sólo de contribuir al éxito del Gobierno, sino también de proyectar al Gobierno a través de los liderazgos quye se construyan del partido".

En esa línea, hace un llamado a la unidad en el bloque oficialista, sobre todo porque "no podemos pedirle a la oposición capacidad de diálogo si nuestros partidos no lo demuestran con claridad al interior de la coalición".