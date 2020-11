Pérez valoró rechazo a acusación: "Mejoró la esperanza que tengo en el Chile del futuro"

El ex ministro del Interior Víctor Pérez (UDI) valoró este lunes la decisión de la Sala del Senado de rechazar la acusación constitucional en su contra, con el que parte de la oposición lo apuntaba, entre otras materias, de no haber aplicado el principio de igualdad ante la ley en el marco del paro camionero de agosto pasado y de no ejercer control jerárquico sobre Carabineros.

Tras presenciar la votación, el ex secretario de Estado comentó que "el debate de hoy, no sólo la votación, mejoró sustancialmente la esperanza que tengo en el Chile del futuro, de que es posible realizar un debate de altura, un debate de ideas, analizar los temas en profundidad. El Senado demostró altura y capacidad", reiterando que, a su juicio, el libelo no tenía fundamentos.

"Tal como lo dije desde que se presentó la acusación, esta era una oportunidad para demostrar que no había faltado a ninguna infracción constitucional y legal y que había tratado y esforzado de cumplir el mandatario del Presidente de la Repúblico de la mejor manera, con la mayor eficacia y con respeto de las normas legales", añadió.

El primer capítulo del libelo, que acusaba a Pérez de "haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público" durante el paro camionero, se cayó por 17 a favor, 22 en contra y 3 abstenciones; el segundo, relativo a "vulnerar el derecho de igualdad ante la ley", al haber tenido un trato diferenciado frente a diversas movilizaciones, por 15 a favor, 23 en contra y 4 abstenciones; mientras que el último, referido a la acusación de "no ejercer el control jerárquico" sobre Carabineros, fue rechazado por 14 a favor, 24 en contra y 4 abstenciones.