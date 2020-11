Senado rechazó la acusación constitucional contra el ex ministro Pérez

El Senado rechazó este lunes los tres capítulos de la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Víctor Pérez (UDI), con el que la centroizquierda lo apuntaba, entre otras materias, de no haber aplicado el principio de igualdad ante la ley en el marco del paro camionero de agosto pasado y de no ejercer control jerárquico sobre Carabineros.

El desmarque de siete senadores opositores ayudó al derrumbe del libelo: Felipe Harboe (PPD), Francisco Huenchumilla (DC) y Jorge Pizarro (DC) rechazaron la totalidad del documento, mientras que Jaime Quintana (PPD), Jorge Soria (PPD) y Carolina Goic (DC) se abstuvieron. José Miguel Insulza (PS), en tanto, desestimó el último capítulo, pero aprobó los dos primeros.

La primera parte del texto, que obtuvo 17 votos a favor, 22 en contra y tres abstenciones, acusaba a Pérez de "haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público" durante la paralización de los choferes de camiones.

El segundo capítulo, relativo a "vulnerar el derecho de igualdad ante la ley", al haber tenido un trato diferenciado frente a diversas movilizaciones, recibió 15 votos a favor, 23 en contra y cuatro abstenciones.

Finalmente, el tercer capítulo referido a la acusación de "no ejercer el control jerárquico", en el contexto de los hechos ocurridos en el caso del puente Pío Nono donde un adolescente quedó gravemente herido tras haber sido empujado por un carabinero, alcanzó 14 votos a favor, 24 en contra y cuatro abstenciones.

LOS VOTOS OPOSITORES

En el fundamento de su voto en contra, el senador Huenchumilla dijo que se niega "a colgar en la plaza pública a un ministro que estuvo tres meses en el cargo (…) Me resisto a colgar en la plaza pública por los pecadores de centroizquierda que no han pedido perdón (…) Me resisto a colgarlo en la plaza pública por la responsabilidad de Carabineros, aquí toda la élite política tiene la responsabilidad".

"Quiero ser claro y franco y no comparto la tesis de los acusadores. Fui nombrado intendente en marzo de 2014 y el conflicto de La Araucanía se trataba al igual que hoy, como un tema de orden público. Yo creo en la solución mediante la política y nunca apliqué la Ley de Seguridad del Estado", aseguró el legislador demócratacristiano.

"A mi entender dichas acciones revelan incapacidad política, pero no constituyen responsabilidad de caracter constitucional", planteó, por su parte, el senador Harboe.

"Voté a favor de la acusación en contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick porque me formé la convicción de que existía méritos para ello. Si aprobara este libelo podría ser mas popular u obtener aprobación en las redes (...) Pero voy a votar rechazo", afirmó el parlamentario PPD al anunciar su voto en contra.

"Chile merece mucho más y de una vez por todas terminar con esta ofensiva de acusaciones constitucionales y debemos levantar alternativas a un mal Gobierno, para poner a Chile de pie, pero eso se hace con ideas, propuestas serias y responsables y no con este tipo de acusaciones", sentenció.

El senador Pizarro, por su parte, sostuvo que "la acusación constitucional cumple el rol de control, una herramienta de excepción y no se deben usar para cualquier cosa. Es deber del ministro, como ya se ha dicho, el buscar primero una solución política, mediante diálogo y normalizar la situación del país. Más complejo me parece responsabilizarlo por la acción, deleznable, de un funcionario de Carabineros"

"La responsabilidad política ya se asumió al renunciar el ministro", planteó el DC.