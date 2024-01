Jara negó haber ido a la casa de Zalaquett con permiso de Boric

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), negó haber pedido autorización al Presidente Gabriel Boric para asistir a tres reuniones en casa del exalcalde y actual lobista Pablo Zalaquett (UDI), como trascendió en las últimas horas.

Así lo advirtieron a El Mostrador tres dirigentes de la cúpula comunista -en condición de anonimato-, apuntando que el Mandatario dio luz verde para que la secretaria de Estado acudiera a esas instancias, que no fueron registradas por Ley de Lobby.

"Eso está descartado absolutamente", subrayó la ministra este jueves, precisando que "le informé al Presidente con posterioridad, cuando esto ya estaba en la polémica, y no lo hice con anterioridad porque en realidad me reúno con todo el mundo, y no paso previamente por un chequeo para ver con quién me puedo reunir o no, así que la responsabilidad es mía".

Consultada por su opinión de la presunta filtración, Jara relevó que "como son fuentes en off no sabría referirme a aquello, pero yo ni siquiera he ido a la Comisión Política (del PC) a hablar de este tema, entonces todos los supuestos que se hacen no tienen sustento".

Días después de que se dieran a conocer las reuniones, el Presidente Boric pidió a los ministros involucrados reevaluar si debían registrar los encuentros, y todos -salvo la titular del Interior, Carolina Tohá- optaron por realizar el trámite.