JVR y sociedades de Kast en Panamá: "Aunque sea legal, la gente tiende a castigarlo"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, advirtió sobre el daño que puede hacerle a las aspiraciones presidenciales de José Antonio Kast la revelación de la existencia de sociedades en Panamá que no declaró en su patrimonio.

Un reportaje publicado el fin de semana por La Tercera reveló que Kast participó en un holding familiar, potenciado durante décadas por su hermano mayor, que incluyó la existencia sociedades en el paraíso fiscal que no constaron en sus declaraciones de patrimonio.

Tras revelarse esta información, varios políticos recordaron la situación de Laurence Golborne en 2013, cuando tuvo que retirar su carrera presidencial tras la revelación sobre sus fondos en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

"A nosotros nos dolió mucho lo que sucedió con Laurence. Me da la impresión de que la situación que tiene Kast no es exactamente la misma -lo desconozco-, pero en eso hay que ser cuidadoso, porque la gente lo castiga duro", dijo Van Rysselberghe.

"Cuando las personas tratan de tratan de pagar menos impuestos, aunque esto sea legal, la gente tiende a castigarlo, porque la plata de los impuestos va para beneficio social", agregó la senadora.

Desbordes: "No me gusta sacar candidatos por secretaría"

El presidente de RN, Mario Desbordes, le bajó el perfil a la situación y aseguró que, a su entender, "el ex diputado y ex candidato presidencial ha cumplido con la ley de manera adecuada. Trato de ser justo en eso, no me gusta sacar candidatos por secretaría".

Desde Evópoli, su timonel Hernán Larraín Matte manifestó escuetamente que en Chile las instituciones funcionan y se harán cargo de la situación.

Kast pide que investiguen a Lavín

Durante la mañana, en el matinal de Canal 13, el político de ultraderecha desmintió la información de La Tercera, medio que esta tarde publicó los documentos que acreditan su denuncia.

Kast aseguró que nunca tuvo acciones en Panamá y que su hermano abrió sociedades para facilitar la entrada del negocio a Estados Unidos, no para evadir impuestos.

"Mi familia tiene sociedades allá y también hay que decir que hasta el año 2000, esas sociedades tenían acciones al portador. Yo nunca he sido portador de una acción de una sociedad en Panamá. La diferencia es que muchas personas llevan sus recursos a un paraíso fiscal y pagan menos impuestos algunos. Aquí lo que se usó fue una manera de entrar a Estados Unidos", agregó.

Además, se refirió a Joaquín Lavín (UDI), quien visita el mismo espacio televisivo todos los miércoles y afirmó: "Ojalá que a todos les hagan sincerar, como lo he hecho yo, los bienes que poseo".

"Ustedes reciben aquí todos los miércoles a otro eventual candidato presidencial. Sería bueno que a él también le hagan una revisión y nos expliquen desde la Universidad del Desarrollo para acá", apuntó.