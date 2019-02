El Cuarto Juzgado de Garantía finalmente absolvió al comunicador y militante de Evópoli, Gonzalo de la Carrera en el marco de la querella que presentó en su contra la diputada comunista Camila Vallejo.

La acción judicial, presentada en enero, acusaba a De la Carrera por injurias graves luego de que el comunicador compatiera en sus redes sociales una noticia falsa en la que aparecía la diputada invitando a recuperar "el derecho a la pedofilia".

Este miércoles, el tribunal absolvió a De la Carrera y además condenó a la parlamentaria a pagar las costas del juicio, publicó La Tercera.

En diciembre, el comunicador compartió en su cuenta de Twitter una información falsa en la que exhorta a Vallejo a "aclarar" la publicación.

La diputada, al conocer la publicación, comentó en su Twitter que en la difusión de ese contenido no hubo "ingeniudad" y remarcó que "estas actitudes le hacen mal a nuestra democracia".

Vergonzoso que comunicadores y medios no sean capaces de hacer chequeo mínimo antes de difundir una noticia falsa. Bastaba leer contenido para darse cuenta que no había fuentes ni información fidedigna. Aquí no hubo ingenuidad. Estas actitudes le hacen mal a nuestra democracia https://t.co/iM6Piu8hcA