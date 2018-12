Camila Vallejo criticó a conductor que compartió noticia falsa sobre ella

Este miércoles, la diputada Camila Vallejo usó su cuenta de Twitter para criticar una publicación que realizó en la misma red social Gonzalo de la Carrera, donde se afirmaba que la parlamentaria comunista defiende la pedofilia.

El conductor de Directo al grano de Radio Agricultura compartió un tuiteo del supuesto medio La Tribuna de España, cuyo título era "Comunista chilena defiende el derecho a la pedofilia. Camila Vallejo: 'La pedofilia es un derecho a recuperar'".

Al revisar ese sitio, sólo hay "informaciones" falsas sobre personas que defienden la pederastia y un ataque constante a los musulmanes. En ese contexto aparece la publicación sobre Vallejo.

"Vergonzoso que comunicadores y medios no sean capaces de hacer chequeo mínimo antes de difundir una noticia falsa. Bastaba leer contenido para darse cuenta que no había fuentes ni información fidedigna. Aquí no hubo ingenuidad. Estas actitudes le hacen mal a nuestra democracia", escribió la diputada contra de la Carrera.

El aludido respondió: "Si la noticia que se difundió por Google es falsa, le ofrezco mis disculpas a Camila Vallejo. En todos mis tuits puse que era necesario aclarar, otorgándole el beneficio de la duda".

Pese a ello, de la Carrera insistió: "Cómo estarían gritando los ultra progre de la izquierda anti democrática si un panelista de mi programa se pusiera una polera de Pinochet, pero poco y nada dice cuando Camila Vallejo usa la de Simone de Beauvoir, reconocida defensora de la pedofilia".

Para contextualizar, Radio Agricultura recibió en enero una amonestación del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación debido a que Directo al grano y otros programas no se ceñían a las normas.

Los tuiteos:

Vergonzoso que comunicadores y medios no sean capaces de hacer chequeo mínimo antes de difundir una noticia falsa. Bastaba leer contenido para darse cuenta que no había fuentes ni información fidedigna. Aquí no hubo ingenuidad. Estas actitudes le hacen mal a nuestra democracia https://t.co/iM6Piu8hcA — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) 26 de diciembre de 2018

Si la noticia que se difundió por Google es falsa, le ofrezco mis disculpas a Camila Vallejo. En todos mis tuits puse que era necesario aclarar, otorgándole el beneficio de la duda. Y además le ofrezco tribuna para aclarar y derecho a réplica . — Gonzalo de la Carrera Correa (@carreragonzalo) 26 de diciembre de 2018