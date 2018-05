O'Higgins: lanzan nueva versión del programa Voluntariado País de Mayores

En la Región de O'Higgins, fue lanzada una nueva versión del plan "Voluntariado País de Mayores", iniciativa que convoca a personas de la tercera edad, principalmente ex profesores, a acompañar a jovenes de escasos recursos en sus labores educativas, fuera del colegio.

En la instancia, fueron 15 adultos mayores que asistieron a la ceremonia de lanzamiento del plan, instancia donde también participaron los menores beneficiados junto a sus padres.

Al Salón O'Higgins de la Intendecia, llegó el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, quien apuntó que "esta iniciativa conjuga a dos de nuestros grupos más relevantes: por un lado la familia y niños que viven en situación de vulnerabilidad y por otro lado, nuestros adultos mayores, que tienen un talento y las ganas de aportar".

Villarreal añadió que "este es un espacio donde ellos pueden ser voluntarios seniors, donde van a acompañar por un año a los muchachos a realizar sus tareas".

Eduardo Inostroza, es un ex profesor jubilado y lleva por más de 14 años siendo parte del plan de voluntariados. En la instancia, comentó que "me motivó incribirme el seguir ayudando y guiando a niños, porque lo de profesor no se le pasa nunca a uno. En mi cajón pondré que fui docente y eso es lo que me gusta".

El plan en la región se llevará a cabo en las comunas de Rancagua, Machalí y Pichidegua.