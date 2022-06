Boric: "Algunos dicen que seremos el próximo Maduro, eso no es verdad"

En el marco de su visita a Ottawa, el Presidente Gabriel Boric le habló ayer a los empresarios canadienses y prometió buenas relaciones diplomáticas, además de desmitificar algunas sospechas que dijo que pesan sobre su figura.

Antes de emprender viaje este martes a Los Ángeles (EE.UU.) para participar en la Cumbre de las Américas, y tras sostener una bilateral con el primer ministro Justin Trudeau, el frenteamplista se dio tiempo para reunirse con inversionistas en un almuerzo organizado por el Canadian Council of the Americas, al que fue acompañado por su ministro de Economía, Nicolás Grau, y la canciller, Antonia Urrejola.

El Mandatario ofreció un discurso ante la audiencia, en la que se encontraban el líder de la banca internacional de Scotiabank, Ignacio Deschamps, o Jonathan Hausman, senior managing director del Ontario Teachers Pension Plan, uno de los fondos de pensiones más grandes del mundo y que en Chile tiene inversiones en empresas sanitarias, de energía, entre otras.

"Algunos dicen sobre mí o sobre nuestro Gobierno que seremos el próximo Maduro o cosas por el estilo: eso no es verdad. Nosotros realmente creemos en la democracia; nosotros realmente estamos comprometidos con el respeto a los derechos humanos; nosotros queremos un Estado más fuerte, pero un Estado más fuerte no es posible sin el sector privado", dijo Boric.

"Nuestro Gobierno está muy entusiasmado por promover la colaboración entre el sector público y el privado, para mejorar las relaciones diplomáticas y hacerlas más inclusivas que antes", afirmó el Jefe de Estado.

"Nosotros creemos que el único camino es avanzar en cambios profundos con responsabilidad fiscal. Nuestro ministro de Hacienda fue antes presidente del Banco Central. Algunas personas en la izquierda me decían '¿por qué pondrás a Mario Marcel como ministro de Hacienda?, él es neoliberal'. No, él no es neoliberal", sostuvo.

"La responsabilidad económica y fiscal no es algo de la derecha. Estamos comprometidos con proveer reglas claras, transparentes y confiables para la inversión, así como lo hemos hecho de manera sostenida en las últimas décadas", añadió.

En el marco de visita de trabajo en Canadá, Presidente @gabrielboric participa de encuentro de @CCACANADA con CEOs de empresas canadienses en Chile para impulsar el trabajo conjunto y la inversión extranjera en nuestro país. pic.twitter.com/9lcgpRES91 — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) June 6, 2022