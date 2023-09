Boric: No creo que Piñera haya ordenado violaciones a los derechos humanos

El Presidente Gabriel Boric dijo este domingo por la noche que no cree que su antecesor, Sebastián Piñera, haya ordenado alguna de las violaciones a los derechos humanos que se registraron durante la ola de protestas de 2019.

Estas últimas declaraciones se dan luego los cuestionamientos que se han generado respecto a su giro sobre el exmandatario, a quien calificó como un "demócrata", lo que ha sido motivo de críticas debido a su otrora rol de opositor duro, tanto en el periodo 2010-2014 como en el 2018-2022; este último marcado por el estallido social, la crisis de derechos humanos (lo acusó de "declararle la guerra a su propio pueblo"), la apertura del proceso constituyente y la pandemia.

Especialmente recordada es la advertencia pública que le realizó durante el debate presidencial de Apruebo Dignidad, el 22 de junio de 2021, en que se midió con Daniel Jadue: "Sepan que a quienes sean responsables (de violaciones a los derechos humanos) los vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley. Señor Piñera, está avisado".

"¿Yo he dicho en algún momento que Sebastián Piñera no es un demócrata? Yo lo que hice en ese debate de primarias fue decir, de manera muy enfática, que las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos tienen que perseguirse y nosotros las vamos a hacer valer en los lugares que corresponden, que son los tribunales de justicia", aseguró Boric hoy a "24 Horas" de Televisión Nacional, en una entrevista realizada en la víspera del 50 aniversario del golpe de Estado, que se conmemora este lunes.

El Mandatario agregó que "en Chile hubo violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, esas violaciones a los derechos humanos deben tener responsables, porque si no se instala la impunidad, y quienes sean los responsables deben responder ante los tribunales. Yo digo y sostengo que el Presidente Piñera tiene convicciones democráticas y que, teniendo muchas diferencias con él, y donde, sin lugar a dudas lo hubiésemos hecho distinto estando en el mismo lugar, yo personalmente hoy no creo que él (Piñera) haya ordenado específicamente algún tipo de violación a los derechos humanos, pero eso no es algo que tengo que establecer yo, eso le toca establecerlo a los tribunales de justicia".

"Creo en las convicciones democráticas del Presidente Piñera, (pero) creo que se equivocó en el manejo de la crisis de octubre de 2019", enfatizó.

Consultado si cree que Piñera debe ser perseguido internacionalmente por los abusos cometidos en el estallido, Boric respondió que, "si quienes están llevando adelante las investigaciones judiciales determinaran que el entonces presidente de la República o alguna otra autoridad política tiene responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos, por supuesto".

Boric recibió el viernes pasado a Piñera en el Palacio de La Moneda, en el marco de una ronda de conversaciones con exmandatarios en miras a la firma del "Compromiso: Por la Democracia, siempre", hito central de la próxima ceremonia de conmemoración del 11 de septiembre.

Piñera suscribió el documento, pero declinó de asistir al acto. Los dirigentes de Chile Vamos tampoco irán y presentaron un documento propio de compromisos.

"Que se reconozca al expresidente como un demócrata a partir de este compromiso al mismo tiempo que el Presidente Boric señaló que jamás pediría perdón por haber denunciado las violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido no tiene ninguna contradicción", aseguró la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en una rueda de prensa en La Moneda.

En tal sentido, la portavoz del Ejecutivo afirmó que la adhesión de Piñera al acuerdo "es destacable, porque en estos 50 años lamentablemente vemos a algunos sectores que incluso abiertamente justifican el golpe militar, como recientemente lo hacía el señor Víctor Pérez, a diferencia del expresidente Sebastián Piñera".

A mediados de agosto, Boric invitó a Piñera y ambos viajaron juntos al cambio de mando en Paraguay; y el domingo último, en Canal 13, alabó la actitud "valiente" que tuvo el exgobernante en 2013, cuando en la conmemoración de los 40 años del golpe, acuñó la frase de los "cómplices pasivos" de la dictadura.