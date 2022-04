Camila Vallejo: "Aquellos que no pueden lanzar argumentos lanzan piedras"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), repudió el intento de agresión que afectó al Presidente Gabriel Boric el jueves en La Serena, y aseguró que "aquellos que no pueden lanzar argumentos lanzan piedras".

El hecho se registró en el marco de la visita del Mandatario a la Región de Coquimbo, cuando, en momentos que conversaba con un grupo de personas, pasó cerca de él una piedra lanzada desde la misma multitud. El objeto contundente finalmente golpeó a su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía.

"Nosotros consideramos que estas cosas no pueden suceder. Aquellos que no pueden lanzar argumentos lanzan piedras, y no nos parece que sea una buena política para relacionarnos", afirmó la secretaria de Estado en el programa "Mesa Central" de Canal 13.

"Hay que conversar sobre las diferencias y las críticas que podamos tener respecto al Gobierno; (éstas) se conversan", enfatizó.

La ministra también confirmó que las anunciadas acciones legales contra el responsable de lanzar esta piedra ya se concretaron en la Justicia: "Hay una querella interpuesta por el delito de atentado contra la autoridad", señaló.

Las palabras de Vallejo llaman la atención, considerando el abierto apoyo del actual oficialismo a las masivas protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera durante el estallido social, que incluyeron abundante lanzamiento de piedras y de otros objetos aún más peligrosos, como bombas molotov.

Además, la administración Boric promueve la amnistía de personas que participaron en hechos violentos durante dicho periodo; un proyecto que está en trámite en el Congreso, pero con difíciles posibilidades de ser aprobado.

El hombre de la piedra, un soldador de 31 años, fue detenido el mismo jueves y dejado en libertad el día posterior, luego que no se presentaran denuncias en su contra y se considerara ilegal su arresto. Pidió disculpas por su actuar.