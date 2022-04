Karamanos bromea sobre su vida con Boric: "Estamos en una relación poliamorosa con Chile"

La socióloga, antropóloga y politóloga Irina Karamanos, la primera dama de Chile, comentó el compromiso que tiene ella y su pareja, el Presidente Gabriel Boric, con las transformaciones en Chile.

En conversación con Posuta, Karamanos comentó que "ambos nos casamos con Chile (hace una pausa) O no es un matrimonio como tal. Parte importante de nuestra relación es que tenemos una convicción que compartimos y a través de la cual nos conocimos. A ambos nos mueve transformar las condiciones de vida de la mayor cantidad de personas posibles".

"Estamos en una relación poliamorosa con Chile", bromeó la dirigente feminista.

Boric y Karamanos es la primera pareja que llega a La Moneda sin estar casada, algo que ha llamado la atención y que sorprende a la primera dama. "Me parecen curiosas las expectativas que se tienen sobre las parejas en el poder. Es decidor que se espere que el presidente esté casado y que si no lo está, es preferible que no tenga nada. Y peor aún si no fuera heterosexual".

"Hay una cantidad de comentarios en redes sociales apuntando a que Gabriel podría ser gay y que yo soy contratada y, además, una mujer trans, poniéndole un carácter ofensivo. Pero más que tomármelo personal, me parece el reflejo de una sociedad muy conservadora, donde seguimos hablando mal de las familias que se escapan a la heteronorma clasificándolas de disfuncionales", agregó.

Sobre su rol, al que pretende darle un giro, Karamanos explicó que "tener un espacio de poder y usarlo para hacer cambios profundos es desafiante. Salir de lo superficial o de dar sólo las soluciones parciales también es difícil. Tener paciencia para los procesos de diagnóstico, escucha, planificación y de instalación que se dan en medio de una crisis por la pandemia y otra crisis económica, y no tener las condiciones para realizar todos los cambios de una vez, uf.. (suspira) Pero por otro lado hay mucha expectativa y esperanza colectiva, y creo que estamos avanzando en un cambio con apoyo. Muy apoyados".

EL ABANDONO DE LAS PRIMERAS DAMAS

En su análisis, Irina Karamanos comentó que "todas las primeras damas han tenido un lugar difícil de encarnar, y eso se da por las expectativas que se tiene de ellas, pero también por su invisibilización, porque ser una primera dama significaría sólo acompañamiento. Y me llama la atención el abandono que hay de sus trayectorias de vida. Me lo he preguntado en el último tiempo y me imagino lo difícil que puede resultar acomodarse a este rol".

"Nadie se pregunta mucho qué implica estar aquí en términos de poder, tampoco en dónde te pone la gente o qué pasa con la pareja. Es un lugar poco conversado hasta ahora y eso lo encuentro desafiante, pero repito: se invisibiliza mucho a la mujer que queda allí", destacó.

Sobre su futuro, Karamanos enfatizó que "lo primero es que yo construí este proyecto político que está llevando adelante el gobierno. Y me siento y soy parte de esto. Lo que pienso al despertar y lo último que pienso antes de irme a dormir es cómo contribuir. Y por ahora estoy en eso y es bastante".

"Mi cargo merece transformaciones y las fundaciones de las que depende mi puesto también. No estoy pensando en este proyecto político como plataforma. Yo nunca he sido candidata y no son mis aspiraciones de momento", finalizó.