Jorge Pizarro: Boric debe ser claro y decir si quiere que aprobemos o rechacemos el proyecto de indulto

El vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, enfatizó que el Presidente electo, Gabriel Boric, tiene que ser claro y decir si "quiere que se apruebe o rechace" el proyecto de indulto.

En conversación con Cooperativa, el senador DC puntualizó que en caso de que Boric quiera que el proyecto se apruebe habrá que discutirlo en la Cámara Alta, debido a que el "proyecto está mal hecho".

"Yo creo que el Presidente Boric tiene que decir claramente es si quiere que lo rechachen (el proyecto de indulto) o si quieren que lo aprueben. Si quiere que lo rechacemos, lo votamos esta semana; si quiere que lo aprueben hay que entrar a una discusión en particular y buscar acuerdos más allá de lo que está establecido en ese proyecto, porque ese proyecto es malo... Está mal hecho, está mal enfocado", fustigó Pizarro.

"Todo el mundo reconoce" que el proyecto está malo, "hasta los propios patrocinantes del proyecto", aseguró el vicepresidente del Senado, agregando que "lo que se plantea, como búsqueda de solución, es el tema de las prisiones preventivas excesivas y el no término a tiempo de los juicios que establezcan las responsabilidades, eso es lo que queremos solucionar, eso es lo que ha dicho el Presidente Boric que hay que solucionar... Bueno, eso el proyecto no lo plantea".

Pizarro enfatizó que en "la comisión (Constitución) no han podido llegar a acuerdo, no tienen una presentación distinta. Si mandan a la sala lo mismo no va a tener los votos".

Respecto a posibles indicaciones para mejorar el proyecto, el senador enfatizó que si el Presidente electo "quiere buscar una alternativa distinta y enfocarnos en el tema de las prisiones preventivas, que es donde está el problema -en que el que el Ministerio Público y los Tribunales no están a tiempo tomando las decisiones para establecer responsabilidades o liberando a aquellos que están acusados y no se les puede comprobar nada-, entonces a eso hay que abocarse".

Estos cambios al proyecto "le corresponde a los propios senadores de la Comisión de Constitución, sino, lo que puede hacer el Presidente Boric es esperar que él asuma y ahí hacer una propuesta distinta"

"Si el Presidente Boric dice que votemos y se rechaza (el proyecto), durante un año no va a poder presentar una propuesta similar... Entonces es un error", sentenció.