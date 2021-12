Obispo Goic felicitó a Boric por su triunfo electoral y le advirtió que "no será fácil su tarea"

El ex arzobispo de Rancagua Alejandro Goic, de 81 años, envió una carta al Presidente electo, Gabriel Boric, en la que lo felicita por su triunfo en el balotaje y le desea éxito en la gestión de liderar el país desde el próximo año.

"Te felicito muy sinceramente por tu elección. Ha sido un triunfo espectacular, no solo por la enorme cantidad de votantes que han dado su confianza, sino por las esperanzas que has despertado en el pueblo chileno", puntualizó el sacerdote, quien señaló también que "debe estar consciente de que lo ha llevado al poder no una ideología, sino una sensibilidad social".

En esta línea, destacó la cercanía que tuvo con algunos familiares del actual diputado, sobre todo con su abuelo Vladimiro, quien fue obispo de Punta Arenas y lo ordenó sacerdote.

En tanto, Goic aseguró que Boric logró despertar "ideales, sueños de un país más justo, más humano y digno para todos especialmente para los más pobres y vulnerables. La persona de Jesucristo y esos mismos valores han inspirado mi vida de creyente y de pastor".

"Tengo entendido que no tienes el don de la fe, pero cuando a un hombre honesto lo mueve- en este caso en la acción política - el sueño de una sociedad mejor para todos, se realiza aquello que dijo Jesús", puntualizó el religioso.

Además, en la carta le advirtió al Mandatario electo que "no será fácil tu tarea, recibirás muchas presiones" y que además "habrán muchos que te exigirán que todo sea pronto".

Es por esto que indicó que "tienes razón cuando dijiste que 'los avances para ser sólidos requieren ser fruto de acuerdos amplios. Y para durar, debe ser siempre peldaño a peldaño, graduales para no desbarrancar ni arriesgar lo que cada familia ha logrado con su esfuerzo'".

"Rezaré por ti, por tu amada Irina, por tus queridos padres y hermanos, por los ministros... Por la Convención Constituyente, por todos los poderes del Estado, por las distintas denominaciones de creyentes a lo largo de Chile, etc. Para que todos trabajemos por el bien de Chile y de todos los chilenos", finalizó el obispo emérito.

Cabe recordar que Goic alcanzó notoriedad cuando en el año 2007, ejerciendo la presidencia de la Conferencia Espiscopal, propuso la idea de un "sueldo ético" para las personas.