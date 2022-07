Presidente Boric tuvo reunión telemática con Zelenski: "Ucrania tiene un amigo en América del Sur"

El Presidente Gabriel Boric reveló que este viernes tuvo una reunión telemática con su par ucraniano, Volodímir Zelensky, a quien -según detalló- le reafirmó su disposición a respaldar "condenas a la invasión" rusa en ese país, además de poder ayudar "en temas humanitarios".

"Acabo de conversar con el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien le expresé mi solidaridad y nuestra disposición a apoyar las condenas a la invasión en organismos internacionales", afirmó el Mandatario a través de su cuenta de Twitter, advirtiendo también que "los 18 muertos hoy en Odesa por ataque ruso son inaceptables".

En esta línea, Boric le manifestó al líder ucraniano que "puede contar con el apoyo de Chile en temas humanitarios. Ucrania tiene un amigo en América del Sur, tanto ahora como cuando termine la guerra".

Por su parte, Zelenski ocupó la misma red social para destacar esta reunión virtual: "La distancia no es un obstáculo para los amigos amigables. Encantado de establecer contacto con el recientemente electo Presidente de Chile, Gabriel Boric", manifestó el presidente de Ucrania.

En su mensaje, agradeció "el apoyo en la ONU y la ayuda humanitaria para Ucrania" ofrecida por su par chileno e informó que en la reunión "discutimos la posibilidad de involucrar especialistas chilenos en el desminado de territorios ucranianos".

Al encuentro con el Presidente Boric se sumó otro con el mandatario de Argentina, Alberto Fernández, los que para Zelenski son parte de su objetivo de establecer "relaciones con una región importante: América Latina".

"Hablé con el presidente Alberto Fernández, le agradecí la ayuda humanitaria, la condena de la agresión rusa y la suspensión de la membresía rusa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU", puntualizó el presidente ucraniano.

Distance is not an obstacle for friendly countries. Glad to establish contact with the newly elected President of Chile @gabrielboric. Thanked for the support in the UN, humanitarian aid for 🇺🇦. Discussed the possibility of involving Chilean specialists in demining 🇺🇦 territories