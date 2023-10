Usurpaciones: Boric pide al Congreso "no criminalizar la pobreza"

El Presidente Gabriel Boric pidió a los parlamentarios actuar "poniendo el bien de Chile por delante" en la tramitación del veto a la ley de usurpaciones, aludiendo a la necesidad de "no criminalizar la pobreza".

En el marco de su viaje a la Región de Coquimbo, el Mandatario sostuvo una extensa reunión de tres horas con parlamentarios, alcaldes y alcaldesas, oportunidad en que se trataron temas como la escasez hídrica y anuncios en materia de seguridad.

Al ser consultado sobre el veto a ley de usurpaciones, que inició su tramitación esta jornada, Boric dijo que "la calificación respecto a las usurpaciones está en la legislación actual y ustedes lo han podido ver en el debate que se ha producido de esto en la experiencia anterior respecto al Estado de Chile".

Durante esta jornada, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abrió una interrogante luego que la iniciativa en su estado actual permita penas de presidio para quienes vivan en campamentos.

"Ahora lo que tenemos que hacer es preocuparnos de no criminalizar, de ser muy cuidadosos de cómo evitamos que hayan usurpaciones, sin por eso criminalizar la pobreza y ahí son equilibrios que son difíciles de encontrar, que por eso se producen estos debates tan álgidos en el Legislativo", añadió el Mandatario.

El Presidente insistió en que "yo espero que acá todos actuemos poniendo el bien de Chile por delante y que la calificación de las herramientas constitucionales que nos entrega la ley para poder ser colegisladores se respete como corresponde en el Congreso y que eso no sea un impedimento para alcanzar acuerdos en otras áreas".

Respecto a su visita en Coquimbo, el JEfe de Estado comprometió anuncios en materia de seguridad. "Me quedo también con el avance que ha habido en la recuperación de espacios públicos en diferentes localidades de la región, pero siempre podemos hacer más y vamos a apretar el acelerador en esto, en particular para el combate al narcotráfico, que no les quepa duda que eso es de las prioridades del Ejecutivo a nivel nacional; hemos aprobado 16 leyes en materia de seguridad, faltan otras 15, una de ellas es la ley marco para el combate al narcotráfico y el crimen organizado", puntualizó.

Este jueves está previsto que Boric visite la comuna de Río Hurtado por el tema de la crisis hídrica, para luego dar paso a un gabinete regional que se realizará en Vicuña, y terminar la jornada visitando el Observatorio Mamalluca.