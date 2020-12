Abogado se querelló contra el Presidente Piñera por paseo sin mascarilla en Cachagua

El abogado Luis Mariano Rendón anunció una querella criminal contra el Presidente Sebastián Piñera, luego de que se diera a conocer que el Mandatario paseó por la playa de Cachagua sin utilizar mascarilla, algo que significa una infracción a la ley sanitaria.

Esta tarde Piñera se disculpó por el episodio y sostuvo que "sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error".

Pese a esto, el jurista manifestó a través de Twitter: "Dado el absoluto y reiterado desprecio de Sebastian Piñera por la normativa sanitaria que todos debemos respetar, y que cuando no lo hacemos somos severamte sancionados, he interpuesto querella criminal en su contra. Vamos a ver si en Chile rige alguna vez la igualdad ante la ley".

Dado el absoluto y reiterado desprecio de @sebastianpinera por la normativa sanitaria que todos debemos respetar, y que cuando no lo hacemos somos severamte sancionados, he interpuesto querella criminal en su contra. Vamos a ver si en Chile rige alguna vez la igualdad ante la ley pic.twitter.com/PIzbA8kE35 — 🌎 Luis Mariano Rendón 🇨🇱🚦 (@lmrendon) December 6, 2020

Rendón, además, señaló a Cooperativa que "cuando cualquier ciudadano viola la normativa sanitaria que está establecida para tratar de reducir los niveles de contagio en el marco de la pandemia, recibe una sanción. Eso que le ocurre a cualquier ciudadano, común y corriente, es lo mismo que le debe ocurrir al Presidente de la República cuando viola ley".

"El Presidente ha demostrado una conducta sistemática de desprecio a la normativa establecida para resguardar la salud de las personas y que debemos cumplir todos los demas. Yo agregaría, la situación que fue muy hirritante que ocurrió en el funera de su tío Bernardino Piñera... En esa ocasión se violaron todas las normas del protocolo de funerales", enfatizó.

¿Qué dice la querella?

Parte de la querella señala que "el día sábado 5 de diciembre de 2020, alrededor de las 18 horas, el querellado Piñera Echeñique fue visto en la playa de Cachagua, comuna de Zapallar, acompañado de personal de seguridad adscrito a la Presidencia de la República, sin usar mascarilla y sin respetar el distanciamiento físico con el resto de las personas".

Al mandatario se le imputa el delito "contemplado en el artículo 318 del Código Penal, esto es, generación de riesgo de contagio en tiempo de pandemia por infracción de orden de autoridad sanitaria".

"El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de seis a doscientas unidades tributarias mensuales", agrega el texto.

Continúan las reacciones

Por el momento siguen las repercusiones luego de que se diera a conocer la fotografía del mandatario en el borde costero.

El diputado Juan Luis Castro (PS) señaló a través de Twitter que "la autoridad sanitaria debe iniciar sumario sanitario contra Sebastián Piñera, así como lo ha hecho con las más de 80 personas este mismo fin de semana por andar sin mascarillas. Igualdad ante la ley".

La autoridad sanitaria de la V Region debe iniciar sumario sanitario contra @sebastianpinera, así como lo ha hecho con las más de 80 personas este mismo fin de semana por andar sin mascarillas.



¡Igualdad ante la ley!



Presidente usted debería dar el ejemplo, no romperlo. https://t.co/lvwrbAe6A7 — Juan Luis Castro G. (@DoctorJLCastro) December 6, 2020

Asimismo, en la misma red social el parlamentario Miguel Crispi (RD) recomendó: "Por favor, usted no sea como Piñera y use mascarilla en lugares públicos. No sólo por su propia salud, sino por la de los demás. No bajemos la guardia".

Por favor, usted NO sea como @sebastianpinera y use mascarilla en lugares públicos. No sólo por su propia salud, sino por la de los demás. No bajemos la guardia, la pandemia no ha terminado! https://t.co/ld8qnQ0Jy5 — Miguel Crispi (@MiguelCrispiS) December 6, 2020

Sumario sanitario solo a los fiscalizados

En tanto, el seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, señaló a CNN Chile que solo a los fiscalizados se les cursa los sumarios sanitarios, algo que no ocurrió con el Presidente Sebastián Piñera.

"En aquellas personas que insisten en no hacer uso de su mascarilla de forma inadecuada o que no porten su mascarilla al momento de la fiscalización, se les cursa el respectivo sumario sanitario", aseveró Álvarez.