Piñera se disculpó por paseo en Cachagua sin mascarilla: "Un error que lamento"

El Presidente Sebastián Piñera se disculpó tras ser visto paseando sin mascarilla en la playa de Cachagua y sostuvo que "sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error".

A través de una historia desde su Instagram personal, el Mandatario relató que "ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto".

"Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo", indicó el Jefe de Estado.

Además, señaló que los "cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos".

El Mandatario fue visto en el balneario donde se encuentra su segunda vivienda, acompañado de tres personas y sacándose fotos sin resguardar el distanciamiento social ni usar mascarilla.

Esto se suma a las críticas que ha recibido el Presidente en otras ocasiones, como cuando fue sorprendido en un restaurante consumiendo pizza junto a su familia en medio del estallido social del 18 de octubre, o cuando se tomó una fotografía en el monumento a Baquedano.

Según el Plan "Playa Segura" impuesto por el Ministerio de Salud, el uso de mascarilla es obligatoria en todo momento, salvo al ingresar al agua y cuando la persona no esté en movimiento, a dos o más metros de distancia de otra persona, además de mantener el distanciamiento físico.