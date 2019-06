Aplazan para el 24 de junio audiencia de Ubilla por compra de tierras mapuche

La audiencia en la que el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla iba a comparecer en el tribunal de Pucón por una querella en su contra por la compra de terrenos en territorio mapuche fue suspendida y se aplazó para fines de junio.

La decisión se debió a que dos personas de la familia mapuche que vendió las tierras y que tenían que participar en la audiencia no se presentaron, por lo que se fijó fecha para el próximo 24 de junio, justamente el día en que se celebra el We Tripantu o Año Nuevo Mapuche.

El subsecretario se trasladó en esta jornada a la citada comuna y a la salida lamentó que algunas de las partes que lo acusan no se hayan presentado en esta audiencia.

"Tal como lo dije hace tiempo atrás, como cualquier ciudadano he venido el día de hoy con mi abogado a esta audiencia. Lamento profundamente y me parece realmente atípico que dos de los demandantes no hayan aparecido", indicó.

"Si este es un tema que ellos relevan con la importancia que lo han dicho debieran estas presentes, pero es una señal clara que aquí se está utilizando un mecanismo al cual vamos a venir todas las veces, pero se está utilizando con intereses y fines distintos. Yo he dicho permanentemente que es la justicia la que tiene que dirimir", añadió Ubilla.

Antes, a su llegada al tribunal, el subsecretario dijo estar tranquilo para enfrentar la audiencia.

"Vengo en mi condición de ciudadano. Como siempre lo dije, este es el lugar donde deben enfrentarse este tipo de diferencias", comentó.

Mientras, el abogado que representa a la familia Painequir, Gabriel Osorio, consideró que en este caso hubo una trasgresión a la ley indígena que regula la venta de terrenos mapuche y que el subsecretario pudo incurrir en ello.

"La ley indígena es bastante clara de exigir la comparecencia personal de las partes a la audiencia de contestación y conciliación y el tribunal simplemente ha decretado que se va a celebrar una nueva audiencia en donde tendrán que venir todas las partes el 24 de junio", dijo el jurista.

"La ley indígena establece que las tierras indígenas solamente pueden ser enajenadas o sujetas de cualquier acto jurídico entre personas que pertenecen a la una misma etnia. Se celebraron compraventas de tierras indígenas con personas que no pertenecen a la comunidad mapuche y por ese caso la ley sanciona ese tipo de contratos con la nulidad absoluta", añadió el profesional.

Una de las polémicas que deberá enfrentar el subsecretario Ubilla es que su abogado, Marcelo Neculmán, es además integrante de la Corte de Apelaciones de Temuco, y eventualmente podría inhabilitarse en el proceso.

A su vez, Ubilla no respondió si piensa deshacer el negocio.

El caso

La audiencia de conciliación y contestación se confirmó luego del rechazo de una excepción dilatoria presentada por su defensa, tras la querella presentada por la familia de Jorge Painequir, que busca anular el contrato firmado para la compra de cuatro predios de la comunidad mapuche Mariano Millahual.

Los familiares de Painequir acusan al subsecretario de contravenir la Ley Indígena, ya que solamente personas de esa etnia pueden acceder a comprar esos terrenos.

Ubilla compró en los años 2009 y 2012 un total de 15 mil metros cuadrados al interior de la comunidad Mariano Millahual, en Pucón, por 17 millones de pesos. Los terrenos fueron adquiridos a Guadalupe Moris, esposa de Jorge Painequir. El matrimonio cambió en 2008 su régimen matrimonial desde sociedad conyugal a separación de bienes, pero siguieron casados, y en 2012 Jorge Painequir falleció.

Nuyado presidirá comisión investigadora "Ubilla"

La diputada Emilia Nuyado (PS) fue elegida este miércoles como nueva presidenta de la comisión investigadora del caso "Ubilla", por la compra de hectáreas en territorio mapuche por parte del subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla.

Esta elección se debió a la renuncia del anterior presidente de la comisión, René Manuel García (RN), quien dejó su puesto para evitar ser destituido tras protagonizar varias polémicas, como golpear a un periodista y acusaciones por insultar a parlamentarias.