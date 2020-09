Lonkos y machis buscan crear pacto con el Estado: Se reunieron con el Presidente Piñera

Un consejo de lonkos y machis tuvo una serie de reuniones con el Presidente Sebastián Piñera y las máximas autoridades del Senado, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial, para buscar un nuevo pacto con el Estado.

La idea es sentar las bases en busca de una solución definitiva para el problema histórico entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, instancia en la que además se convocó al Instituto de Derechos Humanos (INDH) para que actúe como garante.

De esta manera, se iniciará un proceso de diálogo que se llevará a cabo el próximo miércoles 9 de septiembre en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía.

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, explicó que "el propósito central de ellos es invitarnos a una reunión el próximo miércoles para empezar abordar con los poderes del Estado, una agenda en relación a la situación que ellos quieren visibilizar en relación a una serie de problemas, temas que quieren tratar".

Discrepancia entre las comunidades

Ana Llao, werken de la organización Ad Mapu, señaló que "no podemos decir que estamos tomando la representatividad completa de nuestras comunidades" y se mostró distante ante el inicio del diálogo entre los poderes del Estado con las comunidades.

"Nosotros no vamos a estar queriendo mártires en estos momentos cuando vemos la ceguera del Gobierno, la tozudez del Gobierno que no ha mostrado ninguna voluntad política para conversar en este momento difícil, cuando se juntan este tipo de personas con un Gobierno que lo único que ha hecho es sembrar el odio, el racismo, no es bien visto", agregó.