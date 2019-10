Conductor de TransAntofagasta fue agredido con un martillo por un pasajero

Con una fractura craneoencefálica, suturas en la cabeza, la nariz rota y otras lesiones resultó un conductor de la línea 107 del TransAntofagasta, quien el 19 de septiembre fue agredido con un martillo por un antisocial que simuló ser pasajero en pleno recorrido en el sector norte de Antofagasta.

"Salí a hacer mi recorrido como las 21:20 horas cuando se montó un sujeto, me dijo que ya me pagaba y se sentó en un asiento de atrás. Después se vino, pensé que me iba a pagar y sentí un fuerte impacto en la cabeza, pensé que me habían disparado, pero fueron varios impactos con un martillo", contó la víctima a Cooperativa Regiones.

Agregó que cuando recibía golpes trataba de mantener el control de la máquina para no chocar otros vehículos, mientras su agresor le decía que se muriera, que le entregara el dinero y que abriera la puerta, por donde huyó en dirección desconocida.

Estos hechos fueron revelados este lunes por la Federación Nacional de Conductores de Antofagasta, motivados por la lentitud en el proceso investigativo y el poco apoyo que ha recibido el chofer de la línea y de su empleador, que lo mantenía sin contrato.

"Ni el Instituto de Salud Laboral, ni la Mutual ni el hospital han podido tomar su caso como accidente laboral. Él iba trabajando, estaba dentro de su lugar de trabajo y no puede ser atendido como un trabajador porque no tiene contrato", señaló el presidente de la Federación, Luis Núñez.

El dirigente hizo un fuerte llamado a la autoridad para que la situación contractual de los conductores, que ha sido denunciada en varias oportunidades e incluso motivó una movilización, sea regulada y que las líneas busquen la forma de proteger a sus conductores.

Finalmente, el abogado del gremio, Javier Mandaleris, señaló que "durante el año han ocurrido varios hechos de violencia, pero ninguno como este. Se estudian dos acciones legales: una querella por homicidio frustrado contra el responsable que aún no ha sido ubicado y una eventual denuncia contra los propietarios de la maquina ya que se entiende fue un accidente de trabajo".