La PDI está investigando una denuncia de maltrato animal realizada por trabajadores del Condominio Caparrosa II, ubicado en el sector norte de Antofagasta. Funcionarios de aseo relataron haber encontraron un perro pequeño en la sala a la que cae la basura desde los pisos superiores, y como identificaban a sus dueños -una pareja que reside en el cuarto nivel-, se lo devolvieron. No obstante, intrigados respecto al modo en que el cachorro terminó en el lugar, revisaron las cámaras de seguridad y descubrieron que 13 horas antes del hallazgo, la mujer dueña lanzó al animal vivo, al interior de una bolsa de basura, a través del ducto. Tras la "devolución" el can no volvió a ser escuchado por los vecinos, y se teme un eventual desenlace fatal.

