Vecinos denuncian envenenamiento de perros en toma de Antofagasta

Una denuncia por el hallazgo de una decena de perros con signos de envenamiento ha generado consternación y preocupación en Antofagasta, donde ocho perros comunitarios del Campamento Los Arenales ingirieron una sustancia que terminó con la vida de seis de ellos este fin de semana.

Una vecina de la toma, ubicada en las calles María Elena y Los Pumas, en el sector norte alto de ciudad, llegó a su domicilio alrededor de las 02:00 de la madrugada y se encontró con uno de los canes en muy mal estado y, al seguir su camino para pedir ayuda, se percató que eran más los perros afectados.

Fanny, la denunciante, relató a Cooperativa que "los vecinos empezaron a salir en la noche a ver a los animales, y como estas personas les dan alimento y están al tanto de ellos, ahí fue que se dieron cuenta de que estaban envenenados".

La mujer agregó que "empezaron a llegar otros perritos que estaban en la misma situación, pero fallecieron. Solo salvamos a dos: una quedó hospitalizada en observación por 24 horas, (mientras que) el otro perrito se estabilizó rápido y le dieron de alta el mismo día".

"DENUNCIA EN LA PDI"

La denuncia llegó hasta la animalista antofagastina Luz Echanez, quien llegó hasta el lugar para coordinar el traslado de los perritos -que aun estaban con vida- hasta el PET Municipal.

"Las acciones que vamos a tomar son primero la denuncia en la PDI y ver lo que sigue si se descubre quién fue, ver cámaras si es que las hay, y después ver si logramos dar con los asesinos" señaló la animalista.

Echanez agregó que "esto es una crueldad, porque esos perros no le hacían daño a nadie, eran perros que ya estaban esterilizados y no se iban a seguir reproduciendo. Perritos que no merecían morir de esa forma porque sufrieron muchísimo".

Los vecinos acudirán a la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales (Bidema) de la Policía de Investigaciones, donde entregarán todos los antecedentes y datos de los vehículos y personas que vieron transitar por el sector, para que los detectives esclarezcan lo sucedido y eventuales responsabilidades en este lamentable hecho.