Ex conscripto acusado de colisionar y dar muerte a joven universitario quedó con arraigo nacional

En libertad con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual quedó este miércoles José Rojas, ex concripto del Ejército que fue formalizado por cuasi delito de homicidio, tras casi tres meses de protagonizar un accidente de tránsito en el que falleció un joven universitario.

El hecho ocurrió el pasado 8 de febrero en el sector sur de Antofagasta, cuando por causas que se investigan, el imputado colisionó la parte trasera del vehículo de la víctima, quien realizaba servicios de delivery.

Horas posteriores al hecho, el conductor pasó a control de detención, sin embargo, faltaban diligencias para la formalización de cargos, como el informe del examen toxicológico del Servicio Médico Legal (SML), por lo que se aplazó hasta este miércoles.

Marcharon hasta tribunales

Con globos celestes, blancos, pancartas y silbatos, familiares y amigos de la víctima marcharon hasta tribunales donde esperaron la formalización, la que no los dejó muy conformes, debido a que cuestionan el procedimiento adoptado el día del accidente.

Familiares y amigos de Pablo Diaz Juarez, joven universitario que falleció el 8 de febrero tras ser colisionado en la Av.Ejercito de #Antofagasta, marcharon por las principales calles del centro hasta el Tribunal a la espera de la formalización de conductor imputado. @Cooperativa pic.twitter.com/RwyDPWW2ff — Dayane Carolina (@Dayane_Marquez) May 5, 2021

Manuel Juárez, abuelo del joven manifesto que "quiero que la justicia actúe bien, de acuerdo a las facultades que tienen ellos para castigar y no encubrir, porque cuando el arrancó nosotros fuimos al regimiento para saber quien era, y nos lo escondieron".

Renzo, el mejor amigo del fallecido, dijo al respecto que "el tipo iba manejando a muy alta velocidad, tenemos testigos de eso y que cometió muchas faltas autovilísticas, tenía cervezas en su vehículo, no sabemos si el venía drogado o con alcohol, porque no se pudo acreditar, y el procedimiento de Carabineros no fue como debería haber sido".

Federación de Estudiantes de la UA

Pablo Díaz Juarez, la víctima fatal, tenía 23 años el día de los hechos y era estudiante de Ingeniería comercial de la Universidad de Antofagasta (UA), por esta razón, la Federación de Estudiantes (FEUA) de la casa de estudios se sumó a la instancia, solicitando a la jefatura de la carrera suspender todas las actividades académicas durante la jornada, para que compañeros y amigos no quedaran ausentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FEUA 🔰💻 (@feuaoficial)

"Nosotros como federación, no vamos a dejar a ningún alumno sin respaldo y mucho menos a la familia que está sufriendo con todo esto. De la misma forma, así como pasó con Pablo, también pasó el fin de semana con Constanza Morales, quien falleció de la misma forma en un accidente de tránsito", indicó Ayleen Collao, presidenta de la FEUA.

Para la investigación del caso, que realiza la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, el Tribunal fijó un plazo de 100 días.