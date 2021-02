Municipios de Antofagasta exigen recursos al Gobierno por crisis migratoria

Los municipios de la Región de Antofagasta exigieron recursos para tratar la crisis migratoria, criticando que se haya puesto en marcha un plan solo para Colchane cuando otras zonas del país viven crisis de similares características.

El alcalde de Tocopilla, Luis Mollano, señaló que su comuna tuvo "el terminal de bus completo (ocupado), la cantidad de personas siguen avanzando. En la ciudad faltan carabineros y este tema no ha terminado. Es un proceso en la que mucha gente de Iquique va a seguir rumbo al sur y sí o sí van a seguir pasando Tocopilla".

"Me preocupa que el Gobierno anuncia con bombos y platillos la ayuda, pero la ayuda no llega -fustigó- Hay que hacer el PCR, a esta gente hay que darle un plato de comida, no tengo recursos; lo he pedido varias veces", aclaró

El alcalde (s) de Ollagüe, Jorge Berríos, explicó que la crisis migratoria "complica bastante porque generalmente las personas vienen con adultos mayores, con niños pequeños y se encuentran con todas estas dificultades".

"Hemos tenido en el pueblo a 40 personas (migrantes) en un día. Nosotros tenemos el temor que ante el endurecimiento de las medidas de ingreso en Colchane, se pueda dar un aumento significativo de ingreso por la segunda región", advirtió la autoridad comunal.