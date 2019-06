Profesores movilizados se tomaron edificio provincial de educación en Calama

Continúan las manifestaciones del gremio docente en Calama. Esta mañana se tomaron las dependencias de la oficina Provincial de Educación, donde colgaron lienzos en el acceso, el que encadenaron.

La manifestación, en el marco de las movilizaciones a nivel nacional, fue pacífica y duró más de una hora, lo que se produjo ante la atenta mirada de Carabineros, que se apostó en las inmediaciones.

Con la consigna "si el ministerio nos cierra la puerta, le cerramos la puerta al ministerio" los profesores loínos buscan visibilizar el momento, con críticas a las autoridades regionales de educación por el poco o nulo acercamiento con el gremio.

“Nosotros estamos esperando sentarnos con el ministerio y recibir una mejor repuesta, la que esperamos llegue de aquí a mañana. Nosotros no estamos en la parada de no trabajar más, estamos 100 por ciento abiertos al diálogo” señaló Ariel Aguirre, presidente del colegio de profesores de Calama.

El dirigente agregó que "nos han ofrecido mesas de trabajo pero no hay fechas, no hay años, pero eso no nos satisface. Queremos soluciones concretas y nosotros bajamos la movilización (SIC)".

Para este jueves antes del medio día, se espera una masiva marcha de profesores que contará con el apoyo de los mineros en huelga de Chuquicamata.