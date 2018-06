Sale a la luz nuevo hecho de violencia en Brigada Motorizada Nº1 Calama

Este fin de semana fue revelado un video en el que se aprecia la agresión que sufre un soldado conscripto por parte de compañeros en un dormitorio de la Brigada Motorizada Nº1 Calama, regimiento del Ejército en la ciudad de la Región de Antofagasta,donde un joven recibió golpes y agresiones sexuales que lo mantienen hospitalizado a raíz de la gravedad de sus lesiones.

Si bien aún no se confirma si se trata o no del mismo hecho, el padre de la víctima del primer caso (cuya identidad ha sido protegida) aseguró que se trata de otro caso y el agredido en este video no es su hijo: “Me hablaron de ese video, me señalaron que mi hijo estaba metido en la pelea, les dije que si me lo identifican yo les voy a creer, pero mi hijo no está ahí. El video es un hecho distinto al que sufrimos nosotros. Al momento de ocurrido esto mi hijo estaba en recuperación”.

A lo que agregó que “están tratando de culpar a mi hijo para que esto pase desapercibido o meterlo en un conflicto, le están diciendo que si le dan la baja se la darán con los papeles manchados”.

El coronel Carlos Muñoz, comandante de la Brigada Motorizada Nº1 Calama indicó que “reprochamos absolutamente cualquier tipo de conducta de este tipo, por lo cual, una vez que terminemos el proceso investigativo, se van a adoptar todas las medidas disciplinarias correspondientes”.

La Brigada ha aplicado algunas medidas en torno a este hecho, como la baja inmediata de ocho soldados involucrados en el incidente anterior y la remoción del cargo del capitán a cargo de la compañía a la que pertenecían. Ahora se instruyó una investigación en torno a este nuevo caso.

Padre de víctima: Hay más irregularidades

El padre del joven en recuperación se refirió a varias irregularidades ocurridas al interior del recinto e hizo graves denuncias: “Trafican la droga adentro, la traen de afuera y consumen pastillas y un montón de drogas más, pero esa droga circula al interior del regimiento”.

El hombre reconoció que el 7 de junio su hijo debió ser traslado a urgencias por consumo de pastillas: “Debo decir que mi hijo sí consumió pastillas, pero las consiguió adentro del regimiento, ahí las venden y los soldados metidos en esto están identificados”.

"Hay más videos de casos similares a los de mi hijo, nos estamos dando cuenta que la seguridad adentro es mínima. Por lo que sé, hay temas más complejos que este, hay personas que hacían que los muchachos quedaran encerrados en los camarines, se agarraran a combos y mataran sus ganas de pelear", añadió.

Finalmente el padre del joven molesto por la revelación de su identidad y la de su hijo, solicitó se den a conocer los nombres del resto de los involucrados en este hecho y en la distribución y venta de drogas en el interior del regimiento.

Otro hecho

Un tercer hecho puso en la noticia a la Brigada Motorizada Nº1 Calama: el fin de semana un soldado conscripto perteneciente a la unidad fue detenido por el delito de hurto, tras ser sorprendido sustrayendo especies desde una multitienda ubicada en la comuna.