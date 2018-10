Ex intendente acusa "mala fe" en críticas a la reconstrucción de Atacama

"Nos sentimos engañados", dijo la semana pasada la diputada RN Sofía Cid respecto a los 500 millones de dólares que se anunciaron para la reconstrucción en Atacama tras los aluviones de 2015, y cuyo uso motivó una reciente comisión investigadora de la Cámara Baja.

El ex intendente Miguel Vargas (PS) salió al paso de estos cuestionamientos, a los que se sumó la seremi de Gobierno de Atacama, Sofía Ávalos.

"Las obras están a la vista"

"Me sorprenden las declaraciones y no tengo otro calificativo que, simplemente, decir que aquí se está actuando de mala fe al poner en duda el proceso de la reconstrucción de Atacama", dijo Vargas a Cooperativa.

"Todo el mundo sabe que las obras que se han materializado son más de 400 millones de dólares en el marco de este plan y las obras están a la vista", dijo Vargas.

La ex autoridad emplazó además a los actuales miembros del Consejo Regional -que son quienes determinan los destinos de los fondos a través de un directorio- a entregar una declaración respecto de la forma en que se han invertido los montos, y qué proyectos han conformado el plan de la reconstrucción.

Vargas señaló que los recursos entraron a través de reasignaciones a los ministerios de Obras Públicas, de Vivienda, y un monto menor a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

"Gobernar con el espejo retrovisor"

"Aquí tenemos una constante conducta de estar mirando hacia atrás, o sea gobernar con el espejo retrovisor", enfatizó el ex intendente, y señaló que "lo que aquí falta es un discurso claro del Gobierno de cómo se va a financiar lo que falta".

La ex autoridad también aclaró que la desalinizadora nunca fue parte del plan de reconstrucción, contestando directamente a la diputada Sofía Cid (RN), quien señaló que el financiamiento de esta obra estaba dentro del plan.

Interesado en ser intendente electo

El año 2020 serán las elecciones de los nuevos gobernadores regionales, y consultado Vargas respecto de esta opción política, declaró: "Yo fui testigo del problema del centralismo, mientras fui intendente tuvimos dificultades para implementar medidas porque no dependían de nosotros, dependían del nivel central".

"Soy férreo defensor del proceso de descentralización... Encabezar o no un proyecto como éste depende ya de otros aspectos (…) Yo he dicho que estoy disponible y, en lo personal, es algo que a mí me interesa", declaró el militante del Partido Socialista.