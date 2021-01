Alcalde de Coyhaique baja su candidatura a la reelección y buscará demostrar su inocencia en tribunales

Esta tarde el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, anunció la decisión de bajar su candidatura a la reelección luego de conocerse la declaración de uno de los ejecutivos de la empresa Itelecom que aseguró ante Fiscalía haber pagado una coima de ocho millones de pesos en efectivo, ocultos en una caja de vino, al jefe comunal de la capital de Aysén.

A través de una declaración pública, Alejandro Huala aseguró que "no seré yo quien hipoteque las posibilidades de la centro izquierda en Coyhaique y por eso he tomado la decisión de bajar mi candidatura. Hoy se ha hecho un escarnio público de una situación judicial, se ha utilizado políticamente y ni siquiera he sido notificado y mucho menos formalizado".

El alcalde no entró en el detalle de lo denunciado, respecto a la presunta entrega de dinero tras la adjudicación de Itelecom del recambio de luminarias de Coyhaique urbano e indicó que su inocencia la demostrará en tribunales.

"Será en los tribunales de justicia donde haré mi defensa para aclarar mi inocencia y evidentemente dejar en limpio mi nombre. Es ahí donde uno tiene que enfrentar esta situación, no en el ámbito político", afirmó.

El alcade además aclaró respecto a su licencia médica que este miércoles fue notificado como contacto estrecho de un paciente Covid-19 y que debido a su condición de alto riesgo inició cuarentena.

Candidatos a alcalde lamentaron la situación que afecta al municipio

Tras conocer la decisión del actual alcalde, los candidatos del Partido Comunista y de la Democracia Cristiana coincidieron en lamentar la situación que afecta al municipio de Coyhaique.

El abanderado del PC, Juan Catalán, señaló que "esto no me alegra, me entristece, porque tras estos hechos, que no fueron inmediatamente desmentidos por el alcalde Huala en su declaración, debo decir que hay trabajadores y una ciudadanía que siente vergüenza de ver cómo, una vez más, Coyhaique hace noticia por un hecho de presunta corrupción".

"Aquí nadie se puede alegrar, porque cuando al municipio le va mal, le va mal a nuestros vecinas y vecinos. No pueden haber cálculos políticos, esto nos tiene que llevar a cuidar el municipio y los recursos fiscales para devolver la confianza a nuestros vecinos", planteó Carlos Gatica, candidato de la DC.

Además de esta arista que se abre en el caso "Luminarias", la administración de Alejandro Huala, es investigada por la Fiscalía Regional por el proceso de licitación del corral municipal de Coyhaique.