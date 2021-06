Coyhaique: Corte rechazó recurso de protección de madre que se negaba a vacunar a sus hijos

La Corte de Apelaciones de Coyhaique determinó rechazar el recurso de protección interpuesto por una mujer, madre de dos escolares, que intentaba evitar la vacunación de sus hijos contra la influenza.

La acción judicial calificaba la selección del grupo objetivo como arbitraria e ilegal, asegurando que "atentaba contra su libertad de conciencia".

En el escrito, la madre de los niños, presentó estudios que ratificarían su postura respecto al riesgo de la vacunación contra la influenza, sin embargo, todos fueron rechazados de manera unánime por los magistrados del tribunal de alzada coyhaiquino, al no encontrar evidencia científica que los respaldara.

"La recurrente no ha aportado ningún antecedente técnico serio o fundado que permita temer por la vida de sus hijos o la de ella, o por lesiones a la integridad física o psíquica, en el caso de que se les administrare la vacuna, puesto que únicamente ha acompañado supuestos datos de relevancia científica, cuya verificación a nivel de la Organización Mundial de la Salud, no se ha justificado", indicaron los ministros de la Corte de Apelaciones.

El fallo además agrega que "científicamente se exige que una específica vacuna sea administrada a un determinado porcentaje de la población para alcanzar el efecto de inmunidad de grupo señalado, lo que justifica que ello sea exigido en forma obligatoria, o condicionado a que ello no afecte la salud pública del colectivo, en este caso, la necesidad de conseguir la inmunidad de grupo".

AUTORIDADES EXPLICAN LA VACUNACIÓN DE NIÑOS CONTRA LA INFLUENZA

Tras conocer el fallo, las autoridades de Salud de la región de Aysén, recordaron que la selección de los niños y niñas como grupo objetivo dista de ser arbitraria y más bien responde a la necesidad de protección de este grupo etáreo.

"Hace aproximadamente dos años tuvimos casos de muertes de niños por influenza, por esto el Ministerio de Salud, junto con las recomendaciones de la OMS, analizó la situación y decidió incorporar a los niños en la vacunación contra la influenza, porque no estaban protegidos hasta esa fecha con la vacuna. Lo que buscamos es evitar la mortalidad, más aún cuando se trata de niños", señaló la seremi(s) de Salud, Verónica Godoy.