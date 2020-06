Denuncian que presunta negligencia médica dejó a niña de 5 años con muerte cerebral

Con muerte cerebral y conectada a un respirador mecánico en la UCI del Hospital Regional Coyhaique permanece la pequeña Alison Raimapo, de solo cinco años de edad, quien ingresó al recinto luego de presentar un cuadro infeccioso cuyo origen aún es desconocido.

Según relata su padre, Rodrigo Raimapo, "la llevé con una infección urinaria el día 20 (de junio), ese mismo día la largaron para la casa con un jarabe, le dijeron que por cinco días lo tome y pasaron dos días y le dio fiebre y no le bajaba".

En la primera atención de urgencia, la hipótesis diagnóstica era Covid-19, lo que según el servicio de salud Aysén fue descartado con un examen PCR.

Al llegar por segunda vez al recinto hospitalario, dos días después de su primera atención, la doctora les indicó que tenía un principio de resfrío y le recetó ibuprofeno, indicándole a sus padres que estaría mejor al cabo de tres días.

"Íbamos para el cuarto día y mi señora la llevó para el hospital y la dejaron, al llegar le inyectaron dipirona, la entubaron entera y le hicieron exámenes, no le pillaban nada, que tenía una bacteria, que sí, que no y despues la pasaron a la UTI, estuvo como un día y pasó a la UCI", relata el padre de la niña.

Aún no tienen un diagnostico, nos cuenta el papá, quien agrega que esta mañana "me dijeron que tiene muerte cerebral".

"Yo les pediría que se pusieran la manito en el corazón y busquen gente más eficiente, los pacientes que van ahí no son gatos, no son perros, no son mascotas", indica Rodrigo.

Respuestas desde el Servicio de Salud Aysén

La familia de la pequeña está evaluando iniciar acciones legales, ya que no se explican como en 10 días desde la primera atención aún no tienen un diagnostico para su hija, quien sería desconectada en las proximas horas del soporte vital.

"Está en investigación cuál es la real causa de que haya evolucionado de esa forma, todo fue muy rápido", señaló el doctor Franklin Fournier, subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud.

Según explicó Fournier, se procedió inicialmente con el protocolo de coronavirus, enfermedad que "se descartó finalmente, inclusive se realizaron exámenes para ver si padecía de hanta o de otros microorganismos que pudiesen desencadenar un cuadro similar y en este momento se está esperando que se terminen de procesar algunas muestras que requieren harto tiempo".

Desde el servicio lamentaron profundamente la situación que atraviesa la familia e informaron que, por solicitud de la médico tratante, se inciará una auditoría clínica para determinar si existió o no algún mal proceder que podria derivar en el inicio de una investigación de carácter sumaria.