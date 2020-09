Ex alcalde de Puerto Aysén trató de "imbécil" a fiscal que lo investiga por delitos económicos

El ex alcalde de Puerto Aysén, Óscar Catalán (UDI), se refirió a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por presuntos delitos económicos y funcionarios, tratando de imbécil al fiscal que lleva adelante la causa.

El lunes, según la agenda del Juzgado de Garantía, el ex alcalde debía ser formalizado por dichos delitos, sin embargo, la audiencia no se realizó por la ausencia del ex jefe comunal, quien actualmente se encuentra en la Región del Biobío recibiendo tratamiento contra el cáncer.

Catalán comentó en una entrevista dada al canal de televisión digital "Sin Libreto TV" de Coyhaique, que las investigaciones se originan a raíz de la venta de parcelas de un terreno que él adquirió a la empresa Energía Austral, luego que desistieran de su proyecto de generación eléctrica en la comuna.

Además indicó que esto se debe "a la mediocridad del fiscal Luis Contreras, y puede querellarse, prefiero ir a la cárcel pero lo imbecil se lo voy a gritar, porque es un imbecil, aprovechador, se puede querellar, puede que yo tenga cáncer pero la cabeza la tengo sanita, querellate imbécil, porque el daño que me has hecho infeliz, no me lo pagas con nada".

El otrora jefe comunal agregó que lo que busca el persecutor es hacerse famoso a su costa para"anotarse un porotito en su carrera funcionaria, porque agarró a uno de los grandecitos de la región, según él, la verdad es que no soy tan grande".

"Me tuvo dos años investigado y por el conseguir publicidad, yo tengo que transformarme en un delincuente, pero se lo voy a demostrar y que se cuide porque esto no se va a quedar así", finalizó Catalán.

Consultado el Ministerio Público a raíz de los dichos del ex alcalde de Puerto Aysén, desde la fiscalía declinaron referirse a las declaraciones o a la investigación que se formalizará el próximo 10 de noviembre.