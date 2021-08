Fiscalía se querella contra jueza acusada de "datear" a hijastro investigado por tráfico de drogas

La Fiscalía Regional de Aysén presentó una querella de capítulos en contra de la jueza de Garantía de Coyhaique, Cecilia Urbina, a raíz de hechos descubiertos en el contexto de una investigación por tráfico de drogas.

Según el escrito presentado por el Ministerio Público, la fiscal aludida descubrió en dicha causa que una de las personas investigadas era hijo de su pareja, por lo que solicitó que estas diligencias se declararan confidenciales, para evitar que la jueza tomara conocimiento de las medidas intrusivas solicitadas, como por ejemplo, la intervención del teléfono del investigado.

"En una fecha indeterminada, antes del 3 de febrero de 2021, la magistrada doña Cecilia Eliana Urbina Pinto, mientras estaba en ejercicio de sus funciones, ingresó al sistema informático del Poder Judicial conociendo de los detalles de la causa reservada, identificándola como una de aquellas en se estaban aportando antecedentes de blancos investigativos de posibles traficantes de la comuna de Coyhaique y donde se pedían las correspondientes autorizaciones de medidas intrusivas, lo cual transmitió a su cónyuge, enterándose este de datos relativos a la investigación seguida por el delito de tráfico de drogas", indica la querella presentada por el Ministerio Público.

Luego de recibir esta información, el esposo de la magistrado accedió al sistema judicial, verificando que la información entregada por la jueza era real y que se había determinado aplicar a su hijo a la medida intrusiva de interceptación, monitoreo y registro de las comunicaciones telefónicas.

"En horas de la tarde del día 3 de febrero de 2021, reunirse con su hijo, usando la información obtenida, indicándole que existía una investigación por el delito de tráfico de drogas, y que el teléfono que estaba utilizando era objeto de interceptación, por lo cual, debía de eliminarlo, tanto el chip con el aparato que utilizaba", indica la querella presentada contra la magistrada.

Tras recibir la información, el imputado apodado "matanga", se deshizo del celular, perdiendo con ello la única fuente de información que tenía la policía en la investigación por tráfico de droga.

Según los antecedentes que presentó el Ministerio Publico en la querella, el imputado además entregó información a otros de los involucrados en la investigación por tráfico, de su vínculo con la jueza y cómo se enteraba a través de ella de las diligencias en su contra.

"Siempre contaba que lo andaban buscando y le llegaba la información porque su madrastra era jueza. Nunca me dijo cuál era el nombre de la jueza ni tampoco el nombre de su papá. El decía que le daban información a su madrastra, la jueza. No me

dijo quién era la persona que le daba la información, y la jueza se lo contaba al papá, que es su pareja, y el papá le avisaba y por eso no lo detenían nunca", declaró uno de los imputados en la causa.

A juicio de la Fiscalía, los hechos contenidos en la querella darían cuenta de la existencia del delito de "revelación de secreto" contemplado en la ley de drogas y, además, el delito de prevaricación, ya que la magistrada también habría participado como jueza en una causa donde otro de los hijos de su esposo era acusado por el delito de hurto, condenandolo al pago de una UTM.