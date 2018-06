Seremi de Medio Ambiente de Aysén fue formalizada por hurto simple

Este viernes fue formalizada por el delito de hurto simple la seremi de Medio Ambiente de la Región de Aysén, Vera Rebeco (Evópoli), quien finalmente fue sobreseída tras lograr un acuerdo con el supermercado.

Según detalló la Fiscalía en la audiencia de formalización ocurrida en marzo pasado, en febrero de este año -cuando Rebeco aún no era nombrada autoridad de Gobierno- guardias del supermercado Unimarc fueron advertidos por personal de las cámaras de seguridad del local de que "una mujer guardaba especies en una bolsa a la que se le había puesto un sello de seguridad al entrar al establecimiento".

De acuerdo al relato, que consta en el Poder Judicial, Rebeco "intentó pasar por las cajas registradoras sin pagar su valor, momento en que es detenida por guardias del establecimiento".

El supermercado avaluó la mercadería sustraída en 41.140 pesos, por lo que la Fiscalía estimó que se configuraba el delito de hurto simple, en grado de frustrado, de acuerdo al Código Penal.

El acuerdo y la versión de la seremi

Esa audiencia de formalización fue aplazada hasta hoy viernes cuando Rebeco y el supermercado Unimarc llegaron a un acuerdo reparatorio que fue informado y aprobado por el Juzgado de Garantía de Coyhaique.

De acuerdo a la versión de la seremi, el hecho no fue más que un malentendido cuando realizaba las compras. En su relato, contó que su hija de tres años puso distintos artículos en una bolsa, de los cuáles no se percató.

"Pagué lo que llevábamos y saliendo de la caja me esperaba un guardia y me dice que abra la bolsa, la revisa y me indica que habían cosas del supermercado. Efectivamente cuando la abrí reconocí productos que no habíamos comprado y que mi hija, como niña y como a lo mejor les pasa a todos, llegó y echó al carro", relató Vera Rebeco.

La seremi de Medio Ambiente de Aysén explicó que "llegamos a un acuerdo reparatorio con el supermercado, el cual se llevó a cabo en la audiencia de hoy y el caso se sobreseyó de forma definitiva". El acuerdo consistió en reponer los montos de los artículos en cuestión.