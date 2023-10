Agricultores de Malleco critican veto "ideológico" a usurpaciones

Los agricultores de la Provincia de Malleco manifestaron su preocupación porque el veto presentado por el Gobierno a la Ley de Usurpaciones distingue entre tomas violentas y no violentas, graduando así las eventuales penas para los responsables.

"La usurpación es violenta desde su comienzo hasta su final. No existen usurpaciones no violentas, eso cabe exclusivamente para el mundo ideológico, que no quiere estar del lado de las víctimas", reprochó el líder del gremio, Sebastián Naveillán.

Enfatizó que "necesitamos que la Justicia sea dura y sancionatoria contra todos los que cometen los delitos, y esperamos que todas las personas que lo hacen estén tras las rejas, donde tienen que estar".

Por otro lado, este martes sesionó en Temuco el comité policial que reúne a los representantes del Ejército, Carabineros, la PDI y la Fiscalía, al cierre del cual el Gobierno comprometió coordinarse con diversos gremios para llegar con mayor prontitud a hechos violentos.

"Hay que hacer coordinaciones, y por parte de los gremios, tomar ciertas medidas desde el punto de vista privado para ir generando mayor seguridad", señaló el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva.

Además de estar en conversaciones con salmoneras, "estamos trabajando con el gremio forestal, en particular con contratistas, para abordar las cosechas; lo mismo con el Programa de Seguridad Agroalimentaria en el caso de los agricultores", adelantó.