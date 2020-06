Alcalde de Lautaro fue denunciado por abuso sexual: Autoridad acusa extorsión

El alcalde de la comuna de Lautaro, en la Región de La Araucanía, Raúl Schifferli,(DC), fue denunciado por abuso sexual, ante lo que acusó una extorsión en su contra.

La autoridad comunal fue denunciado por una joven de esa comuna que según narró a la policía, fue a buscar una caja de mercadería al domicilio de Schifferli y en ese momento el alcalde la abrazó, la tendió en una cama y trató de tener relaciones sexuales con ella.

El texto de la denuncia que conoció el periódico Libertad Digital da cuenta del relato de la mujer que señaló que el alcalde la tomó de una mano, la lanzó a una cama y se le abalanzó encima. La supuesta afectada agregó que el edil se sacó la ropa, quedando desnudo de la cintura hacia abajo.

Agrega la mujer que forcejeó con el alcalde y es en ese momento cuando recibe un llamado de un amigo a quien le pide que la pase a buscar al domicilio del edil, hasta donde fue para obtener una caja de alimentos debido a que la Municipalidad se encontraba cerrada.

El fiscal Roberto Garrido, vocero de la Fiscalía Regional, indicó que "se inició una investigación por dos hechos, un supuesto delito de abuso sexual cometido en contra de una mujer adulta, delito que habría sido cometido por el alcalde de Lautaro y se también se indaga un supuesto delito de extorsión cometido en contra de la misma autoridad".

Respuesta del alcalde

Schifferli negó la acusación, agregando que él presentó una denuncia en la Policía de Investigaciones en contra de la joven y dos sujetos que la fueron a buscar quienes lo amenazaron, lo increparon y le dijeron que "nos arreglamos a la buena o a la mala".

El alcalde declaró ante la PDI que afuera de su domicilio llegó un vehículo desde donde lo increpaban en todo momento y le proponían arreglar el problema o lo iban a extorsionar.

Schifferli agregó que "ovbiamente como yo no he hecho nada, no iba a aceptar la proposición y por ello denuncié la extorsión".

La Brigada de Delitos Sexuales de la PDI y la Fiscalía se encuentran indagando ambas denuncias y los hechos denunciados que han causado conmoción en Lautario y entre los cercanos al conocido alcalde.