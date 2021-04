La Cámara de Comercio de Temuco exigió el fin de la cuarentena: molestos se manifestaron los dirigentes del comercio de la capital de La Araucanía con la prolongada medida restrictiva que ya alcanza los dos meses, y que según ellos solo trajo más contagios y la quiebra de las pequeñas y medianas empresas del rubro.

Gustavo Valenzuela, presidente del gremio, sostuvo que el Gobierno debe terminar con estas medidas restrictivas que sólo traen más necesidades y dificultades y agregó que "no podemos seguir aguantando esta cuarentena que no sirve de nada, las cifras de los contagios no avalan esta medida".

El dirigente calificó como medida inhumana mantener a la gente encerrada por dos meses sin que se entregue alguna posibilidad a los comerciantes, pequeños y medianos, para trabajar y abrir sus locales.

Valenzuela dijo entender que la salud está primero, sin embargo, fue crítico de las medidas, agregando que "cuando nos liberen no habrá trabajo ni comida, ni fondos del Gobierno".

Cabe señalar que los casos de Covid-19 en Temuco han aumentado en medio de las medidas restrictivas, lo que ha sido ampliamente cuestionado por los dirigentes del comercio local.