Caso Catrillanca: Fiscalía reactiva arista por robo de vehículos a profesoras

El Ministerio Público reactivó las diligencias ligadas con el denunciado robo de vehículos que antecedió al asesinato de Camilo Catrillanca; tras la recuperación de un teléfono celular que, supuestamente, pertenece a una de las profesoras afectadas.

Según se conoció tras la muerte del comunero, el 14 de noviembre del 2018, tres docentes fueron víctimas del robo de sus vehículos en Ercilla, lo que derivó en una persecución protagonizada por personal de Carabineros.

En este contexto recibió un impacto de bala en su cabeza Camilo Catrillanca, hecho por el que los funcionarios policiales fueron procesados y la investigación desestimó que hubieran sido atacados con armas de fuego, como señalaron.

Las investigaciones a los autos robados no arrojaron presencia de ADN de los presuntos autores del robo ni de Camilo Catrillanca, y un sobrevuelo por la zona no logró determinar el trayecto que tomaron los asaltantes, por lo que la investigación no perseveró.

Sin embargo, según informa hoy El Mercurio, la Fiscalía logró incautar uno de los teléfonos que fue sustraído a una de las profesoras afectadas por el robo, el que está siendo analizado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI.

"Un foco investigativo"

Enrique Vásquez, fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, explicó al diario que "las diligencias que permitieron ubicar el teléfono celular son parte de la investigación", por lo que no puede entregar mayores detalles, "pero es posible confirmar que se están realizando peritajes a fin de mantener una línea investigativa y dar con los autores".

"Es necesario hacer un peritaje al teléfono celular; se está trabajando en aquello y es por eso que se mantiene la investigación vigente a la fecha", señaló Vásquez al matutino.

El persecutor también indicó que el teléfono estaba en poder de una mujer que ahora es investigada por receptación, debido a que en su declaración inicial aseguró no haberlo adquirido de manera ilícita.

Según el Ministerio Público, el caso forma parte de un foco investigativo en la zona por diversos robos con intimidación, donde está, incluso, formalizado el menor que se encontraba con Catrillanca al momento de su muerte.