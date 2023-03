Comenzó reconstrucción de 44 viviendas destruidas por el fuego en Purén

El Gobierno regional de La Araucanía, empresas socias del Consejo Minero y Desafío Levantemos Chile comenzaron la reconstrucción de 44 viviendas en la Villa El Bosque de la comuna de Purén, tras poco más de un mes del inicio de los incendios que azotaron al sur del país.

La última semana de febrero ocurrió lo propio con seis casas en Vilcún, y este viernes fue la instalación de la primera piedra para las familias afectadas de Purén. Y se estima que la reconstrucción total en ambas comunas tendrá un plazo aproximado de siete meses.

La inversión es de aproximadamente 2.000 millones de pesos. La mitad será destinada por el Gobierno regional y la otra gracias a una donación de las empresas socias del Consejo Minero.

El gobernador Luciano Rivas señaló que, si bien con la reconstrucción "no les vamos a poder devolver todo, sí les vamos a entregar una vivienda digna y definitiva. "Esto se logra con voluntades, cuando el sistema público y privado hacen esta alianza y logran trabajar en conjunto. No se trata de quien va a llegar primero con la solución, sino que los vecinos no pueden esperar".

Cada una de las casas contará con aproximadamente 50 metros cuadrados, serán una solución definitiva para 50 familias de la región y tendrán altos estándares de calidad, similar a las 49 casas entregadas en la población Camilo Henriquez de Castro, sostiene un comunicado.

El alcalde de Purén, Jorge Rivera, agradeció en nombre de la comunidad, que "hoy están con un rostro distinto, con felicidad, por esta gran reconstrucción que se está llevando a cabo de parte del Desafío Levantemos Chile, junto con el Gobierno Regional y el Consejo Minero".

Por su parte, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, indicó que esperan "que de aquí a septiembre podamos celebrar la entrega definitiva de las casas que hoy se empiezan a construir".

En tanto, el director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, Ignacio Serrano, destacó el "gran ejemplo de alianza público-privada, donde tanto el Consejo Minero como el Gobierno Regional de La Araucanía hoy nos permiten poder llegar con una solución rápida y eficiente para todos los vecinos de Purén y Vilcún que lo perdieron todo en esta terrible catástrofe".

Este proceso también fue valorado por Macsi Fierro, dirigenta vecinal del sector y una de las beneficiadas, quien señaló que es algo "maravilloso ver el día cero cuando partió todo esto, la tristeza, el dolor de cada vecino, no pensábamos que iba a ocurrir esto".

"Me emociona porque dos días después (de los siniestros) tuvimos a 'Levantemos Chile' aquí y nos trajo una cuota de esperanza... Cada vecino que perdió su vivienda va a tener una vivienda y nos dijeron altiro una definitiva, que es algo esencial, no nos sirve una vivienda de emergencia", destacó.